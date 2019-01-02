В США предложили вооружить Украину "Гарпунами"

У нас хватает ракет «Гарпун». Это ракеты с технологиями 30-летней давности. Это, что мы могли бы предоставить (Украине). А возможно, и что-то более современное.

Бывший американский посол Джон Хербст отметился очередным антироссийским предложением. Человек, собирающий данные для так называемых санкционных списков, заявил, что американским властям стоило бы подумать над предоставлением Украине противокорабельных ракет.По словам Джона Хербста, протикорабельные ракеты «помогут Украине противостоять российской агрессии на море».Хербст отметил, что речь идёт в первую очередь о ракетах «Гарпун».Бывший американский дипломат, который от дипломатии перешёл к явной агрессивной риторике (хотя для многих американских даже действующих дипломатов это является нормой):По словам бывшего американского посла, Вашингтон примет соответствующее решение в течение 2-3 месяцев. Также Хербст отметил, что нужно расширить список антироссийских санкций. По его словам, «санкции должны быть введены против крупнейшего российского банка». Экс-посол анонсирует ещё и запрет на заход для российских судов в порты США и Евросоюза.В Евросоюзе это заявление Хербста не прокомментировали.Ракета «Гарпун» была разработаны в 70-х годах компанией МакДоннелл-Дуглас. Сейчас производится компанией «Боинг». Максимальная дальность поражения цели крылатой противокорабельной ракетой составляет 220 км. В качестве пусковых установок используются, в частности, Mk-140 и Mk-141. «Гарпуны» стоят на вооружении флотов многих стран мира, включая Египет, Турцию, ОАЭ, Польшу, Индию, Израиль, Японию и др. Средняя стоимость ракеты (не самой модернизированной версии) оценивается в 600-700 тыс. долларов.