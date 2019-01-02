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В США предложили вооружить Украину "Гарпунами"

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Бывший американский посол Джон Хербст отметился очередным антироссийским предложением. Человек, собирающий данные для так называемых санкционных списков, заявил, что американским властям стоило бы подумать над предоставлением Украине противокорабельных ракет.

В США предложили вооружить Украину "Гарпунами"



По словам Джона Хербста, протикорабельные ракеты «помогут Украине противостоять российской агрессии на море».

Хербст отметил, что речь идёт в первую очередь о ракетах «Гарпун».

Бывший американский дипломат, который от дипломатии перешёл к явной агрессивной риторике (хотя для многих американских даже действующих дипломатов это является нормой):
У нас хватает ракет «Гарпун». Это ракеты с технологиями 30-летней давности. Это, что мы могли бы предоставить (Украине). А возможно, и что-то более современное.


По словам бывшего американского посла, Вашингтон примет соответствующее решение в течение 2-3 месяцев. Также Хербст отметил, что нужно расширить список антироссийских санкций. По его словам, «санкции должны быть введены против крупнейшего российского банка». Экс-посол анонсирует ещё и запрет на заход для российских судов в порты США и Евросоюза.

В Евросоюзе это заявление Хербста не прокомментировали.

Для справки:
Ракета «Гарпун» была разработаны в 70-х годах компанией МакДоннелл-Дуглас. Сейчас производится компанией «Боинг». Максимальная дальность поражения цели крылатой противокорабельной ракетой составляет 220 км. В качестве пусковых установок используются, в частности, Mk-140 и Mk-141. «Гарпуны» стоят на вооружении флотов многих стран мира, включая Египет, Турцию, ОАЭ, Польшу, Индию, Израиль, Японию и др. Средняя стоимость ракеты (не самой модернизированной версии) оценивается в 600-700 тыс. долларов.
Использованы фотографии:
Компания МакДоннелл-Дуглас
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