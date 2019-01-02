Абэ пообещал не выселять россиян с Курильских островов
Токио по-прежнему претендует на четыре острова Южных Курил, однако не собирается выселять оттуда российских граждан, передает РИА Новости заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Тема о том, как будет решаться вопрос с нынешними жителями островов, если те будут возвращены под юрисдикцию Токио, была поднята в беседе с японскими журналистами.
По его словам, передача островов Японии должна произойти с согласия местных жителей. При этом премьер отметил, что россияне и японцы вполне могли бы жить и работать совместно.
Заявление японского премьера прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он посоветовал ему воздержаться от подобных прогнозов, тем более что «о передаче Японии так называемых Северных территорий не может быть и речи».
В январе (ориентировочно 21 числа) Абэ собирается вновь посетить Москву, где должны быть продолжены переговоры о заключении мирного договора. Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 14 декабря. По ее итогам Абэ сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс, взяв за основу советско-японскую декларацию 1956 года.
В этом документе выражалось намерение сторон подписать мирный договор, после чего Советский Союз передаст Японии острова Шикотан и Хабомаи. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран. Однако позже Токио отказался от ее реализации, выдвинув условия возвращения сразу четырех островов (Шикотана, Хабомаи, Кунашира и Итурупа). Причем их передача, согласно требованию японской стороны, должна предвещать заключение мирного договора, а не наоборот, как это указывалось в декларации.
Тема о том, как будет решаться вопрос с нынешними жителями островов, если те будут возвращены под юрисдикцию Токио, была поднята в беседе с японскими журналистами.
Население Северных территорий (так японцы называют южные острова Курильской гряды) – граждане России. Однако наша позиция на переговорах не заключается в том, что, мол, "вы, пожалуйста, уходите оттуда",сказал Абэ.
По его словам, передача островов Японии должна произойти с согласия местных жителей. При этом премьер отметил, что россияне и японцы вполне могли бы жить и работать совместно.
Заявление японского премьера прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он посоветовал ему воздержаться от подобных прогнозов, тем более что «о передаче Японии так называемых Северных территорий не может быть и речи».
И дело не только в том, что на островах может появиться американская ПРО. Вопрос намного принципиальнее: речь идет о нерушимости российских границ и безопасности России в самом широком плане,заявил Клинцевич.
В январе (ориентировочно 21 числа) Абэ собирается вновь посетить Москву, где должны быть продолжены переговоры о заключении мирного договора. Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 14 декабря. По ее итогам Абэ сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс, взяв за основу советско-японскую декларацию 1956 года.
В этом документе выражалось намерение сторон подписать мирный договор, после чего Советский Союз передаст Японии острова Шикотан и Хабомаи. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран. Однако позже Токио отказался от ее реализации, выдвинув условия возвращения сразу четырех островов (Шикотана, Хабомаи, Кунашира и Итурупа). Причем их передача, согласно требованию японской стороны, должна предвещать заключение мирного договора, а не наоборот, как это указывалось в декларации.
- Использованы фотографии:
- https://vk.com/abe.japan
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