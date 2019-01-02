Абэ пообещал не выселять россиян с Курильских островов

Население Северных территорий (так японцы называют южные острова Курильской гряды) – граждане России. Однако наша позиция на переговорах не заключается в том, что, мол, "вы, пожалуйста, уходите оттуда",

И дело не только в том, что на островах может появиться американская ПРО. Вопрос намного принципиальнее: речь идет о нерушимости российских границ и безопасности России в самом широком плане,