Индийские лётчики рассказали о впечатлениях от модернизированных МиГ-29

Модернизированный самолёт имеет малую длину разбега. Он маневренный, что позволяет за короткое время достичь такой высоты, с которой можно атаковать самолёт противника. Теперь в кабине есть многофункциональный дисплей с большим числом полезных возможностей для лётчика. Новый радар существенно расширяет функционал истребителя по поиску и распознаванию целей.

Такая модернизация превращает МиГ-29 из классических истребителей в по-настоящему многоцелевые самолёты, которые получают возможности для эффективной борьбы практически с любыми типами целей – воздушными и наземными.

В министерстве обороны Индии заявили о планах на продолжение модернизации имеющегося парка истребителей МиГ-29. Сообщается, что следующий этап модернизации до МиГ-29UPG затронет 65 боевых машин индийских военно-воздушных сил.В сообщении индийских СМИ по этому поводу говорится, что лётчики ВВС Индии высказывают позитивные оценки в отношении модернизированных версий самолётов МиГ-29.Лейтенант Каран Кохли (пилот МиГ-29):При этом говорится, что на данный момент соглашение о модернизации МиГ-29 заключено и с Украиной. В частности, работы ведёт Львовский авиаремонтный завод.Из материала:Модернизация, как утверждается, позволила увеличить время в полёте на 40% (в том числе и с использованием функции дозаправки) и сам срок эксплуатации самолётов в среднем на 15 лет.По последним данным, стоимость переоборудования одного МиГ-29 в версию МиГ-29UPG составляет 15 млн долларов. Отмечается, что это существенно дешевле приобретения новых самолётов – например, Су-35 у России.