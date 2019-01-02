Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России

По разным оценкам сотни тысяч граждан Украины находятся в России. Кто на заработках, кто по иным причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это противозаконно и не конституционно. Это решение – часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд. Мы не должны молчать, люди! Наших граждан лишают основного права – участвовать в выборах,

ЦИК закрыл избирательные участки в России, как бы придавая некий российский оттенок этому решению. На самом деле речь идет о запрете голосования. Это означает, что волеизъявление граждан будет искажено ровно настолько, сколько украинцев будут пребывать в дни голосования на территории РФ. То есть, это одна из форм фальсификации выборов, в первый же день произведенная ни кем-нибудь, а главным избирательным органом,