Депутат Рады обжалует закрытие избирательных участков в России
Лидер партии «За життя» («За жизнь») и депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «подает в суд» на решение ЦИК Украины о ликвидации зарубежных избирательных участков на территории Российской Федерации.
В понедельник, 31 декабря, Центральная избирательная комиссия Украины своим решением ликвидировала все 5 избирательных участков, ранее созданных в России на постоянной основе.
Напомним, избирательная кампания по выборам президента стартовала на Украине в канун Нового года. Вплоть до 3 февраля будут официально выдвигаться кандидаты на пост главы государства, и осуществляться их регистрация в ЦИК.
Как пишет украинское издание Страна.ua, в 2014 году зарубежные участки на выборах президента принесли всего лишь 1134 голоса. По мнению ресурса, это связано с тем, что в Россию, по большей части, едут «русские» украинцы, не связывающие свое будущее с Украиной (то есть, из ДНР и ЛНР). Однако этот год особенный: от избирателей зависит, продолжится ли война в Донбассе и какой будет внешняя политика Киева в преддверии запуска «Северного потока-2». Поэтому явка избирателей на зарубежные участки в 2019 году может вырасти в десятки, а то и в сотни раз.
Действующий президент Порошенко официально пока не заявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению политологов, уровень недовольства его политикой продолжает расти, что ставит под сомнение выход Порошенко даже во второй тур голосования.
В понедельник, 31 декабря, Центральная избирательная комиссия Украины своим решением ликвидировала все 5 избирательных участков, ранее созданных в России на постоянной основе.
По разным оценкам сотни тысяч граждан Украины находятся в России. Кто на заработках, кто по иным причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это противозаконно и не конституционно. Это решение – часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд. Мы не должны молчать, люди! Наших граждан лишают основного права – участвовать в выборах,написал Рабинович в Фейсбуке.
Напомним, избирательная кампания по выборам президента стартовала на Украине в канун Нового года. Вплоть до 3 февраля будут официально выдвигаться кандидаты на пост главы государства, и осуществляться их регистрация в ЦИК.
Как пишет украинское издание Страна.ua, в 2014 году зарубежные участки на выборах президента принесли всего лишь 1134 голоса. По мнению ресурса, это связано с тем, что в Россию, по большей части, едут «русские» украинцы, не связывающие свое будущее с Украиной (то есть, из ДНР и ЛНР). Однако этот год особенный: от избирателей зависит, продолжится ли война в Донбассе и какой будет внешняя политика Киева в преддверии запуска «Северного потока-2». Поэтому явка избирателей на зарубежные участки в 2019 году может вырасти в десятки, а то и в сотни раз.
ЦИК закрыл избирательные участки в России, как бы придавая некий российский оттенок этому решению. На самом деле речь идет о запрете голосования. Это означает, что волеизъявление граждан будет искажено ровно настолько, сколько украинцев будут пребывать в дни голосования на территории РФ. То есть, это одна из форм фальсификации выборов, в первый же день произведенная ни кем-нибудь, а главным избирательным органом,заявил украинский юрист и эксперт Андрей Портнов.
Действующий президент Порошенко официально пока не заявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению политологов, уровень недовольства его политикой продолжает расти, что ставит под сомнение выход Порошенко даже во второй тур голосования.
- Использованы фотографии:
- https://strana.ua
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