Мнения Как вы оцениваете нашу власть? Опрос Сегодня, 05:55 96

Эффективна ли в 2018 году была работа (галочка в клетке означает "да", можно отметить несколько ответов):

13.73% Дмитрия Медведева - 3 (1.18%)

1.18% Государственной Думы - 4 (1.57%)

1.57% Совета Федерации - 7 (2.75%)

2.75% Общественной палаты - 5 (1.96%)

1.96% МИД - 30 (11.76%)

11.76% Министерства обороны - 79 (30.98%)

30.98% МВД - 17 (6.67%)

6.67% МЧС - 39 (15.29%)

15.29% Министерства культуры - 9 (3.53%)

3.53% Министерства здравоохранения - 3 (1.18%)

1.18% Министерства образования - 4 (1.57%)

1.57% РПЦ - 20 (7.84%)

7.84% Владимира Путина - 35 (13.73%)Дмитрия Медведева - 3 (1.18%)Государственной Думы - 4 (1.57%)Совета Федерации - 7 (2.75%)Общественной палаты - 5 (1.96%)МИД - 30 (11.76%)Министерства обороны - 79 (30.98%)МВД - 17 (6.67%)МЧС - 39 (15.29%)Министерства культуры - 9 (3.53%)Министерства здравоохранения - 3 (1.18%)Министерства образования - 4 (1.57%)РПЦ - 20 (7.84%) Голосовать Результаты

Принято в начале нового года подводить некоторые итоги ушедшего. В прошлом году наш ВЦИОМ разродился серией опросов, сами понимаете, с какими результатами. Мы об этом обязательно напишем, но перед тем, как анализировать мнение россиян, попавших в прицел опросчиков ВЦИОМ, нам крайне интересно было бы узнать ваше мнение, уважаемые читатели "ВО".



А потому мы просим вас ответить, насколько, по вашему мнению, успешно в 2018 году работали наши структуры, ведомства и отдельные люди.

Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер Использованы фотографии: kremlin.ru (видеокадр)