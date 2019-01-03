Мнения

Как вы оцениваете нашу власть? Опрос

96

Эффективна ли в 2018 году была работа (галочка в клетке означает "да", можно отметить несколько ответов):

Владимира Путина - 35 (13.73%)
13.73%
Дмитрия Медведева - 3 (1.18%)
1.18%
Государственной Думы - 4 (1.57%)
1.57%
Совета Федерации - 7 (2.75%)
2.75%
Общественной палаты - 5 (1.96%)
1.96%
МИД - 30 (11.76%)
11.76%
Министерства обороны - 79 (30.98%)
30.98%
МВД - 17 (6.67%)
6.67%
МЧС - 39 (15.29%)
15.29%
Министерства культуры - 9 (3.53%)
3.53%
Министерства здравоохранения - 3 (1.18%)
1.18%
Министерства образования - 4 (1.57%)
1.57%
РПЦ - 20 (7.84%)
7.84%
Принято в начале нового года подводить некоторые итоги ушедшего. В прошлом году наш ВЦИОМ разродился серией опросов, сами понимаете, с какими результатами. Мы об этом обязательно напишем, но перед тем, как анализировать мнение россиян, попавших в прицел опросчиков ВЦИОМ, нам крайне интересно было бы узнать ваше мнение, уважаемые читатели "ВО".

А потому мы просим вас ответить, насколько, по вашему мнению, успешно в 2018 году работали наши структуры, ведомства и отдельные люди.
Автор:
Роман Скоморохов, Александр Ставер
Использованы фотографии:
kremlin.ru (видеокадр)
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