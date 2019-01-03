Как вы оцениваете нашу власть? Опрос
Принято в начале нового года подводить некоторые итоги ушедшего. В прошлом году наш ВЦИОМ разродился серией опросов, сами понимаете, с какими результатами. Мы об этом обязательно напишем, но перед тем, как анализировать мнение россиян, попавших в прицел опросчиков ВЦИОМ, нам крайне интересно было бы узнать ваше мнение, уважаемые читатели "ВО".
А потому мы просим вас ответить, насколько, по вашему мнению, успешно в 2018 году работали наши структуры, ведомства и отдельные люди.
А потому мы просим вас ответить, насколько, по вашему мнению, успешно в 2018 году работали наши структуры, ведомства и отдельные люди.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru (видеокадр)
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