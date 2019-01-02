СМИ: Либерман рассказал палестинцам о «сделке века»
Незадолго до ухода с поста министра обороны (в ноябре 2018 года) лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман раскрыл представителям палестинской администрации (ПА) некоторые детали разрабатываемого американцами плана, который назвал «сделкой века».
Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на саудовские СМИ.
По данным СМИ, план предусматривает создание двух отдельных независимых территорий в секторе Газа и на Западном берегу.
Как сообщил источник в ПА, Либерман, в частности, рассказал, что «палестинский суверенитет» будет определяться не по территориям, а по населению. Территория государства Палестина должна быть ограничена зонами «А» (около 13% от всей территории Иудеи и Самарии), уже находящейся под контролем ПА, «В» (около 18% Иудеи и Самарии) и небольшой частью зоны «С» (около 60% Иудеи и Самарии).
При этом план предусматривает сохранение еврейских поселений в Иудее и Самарии, контроль Израиля над пограничными переходами и внешними границами, включая долину реки Иордан. Кроме того, израильские власти должны сохранить контроль над большей частью спорных территорий в Иерусалиме.
Предусмотрены планом и экономические стимулы. Так, для создания инфраструктуры государства в секторе Газа разными странами будут выделены крупные денежные суммы. На эти средства планируется построить аэропорт, морской порт, а также пограничные пропускные пункты.
Сообщается, что глава Палестинской администрации Махмуд Аббас отверг этот план и заявил о намерении бороться с ним.
Сам же Либерман назвал публикацию «недостоверной информацией», поскольку он не видел американского плана и вообще сомневается в завершении его разработки. Кроме того, представители США, по его словам, до сих пор не раскрыли детали своего плана ни одному из членов израильского правительства.
Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на саудовские СМИ.
По данным СМИ, план предусматривает создание двух отдельных независимых территорий в секторе Газа и на Западном берегу.
Как сообщил источник в ПА, Либерман, в частности, рассказал, что «палестинский суверенитет» будет определяться не по территориям, а по населению. Территория государства Палестина должна быть ограничена зонами «А» (около 13% от всей территории Иудеи и Самарии), уже находящейся под контролем ПА, «В» (около 18% Иудеи и Самарии) и небольшой частью зоны «С» (около 60% Иудеи и Самарии).
При этом план предусматривает сохранение еврейских поселений в Иудее и Самарии, контроль Израиля над пограничными переходами и внешними границами, включая долину реки Иордан. Кроме того, израильские власти должны сохранить контроль над большей частью спорных территорий в Иерусалиме.
Предусмотрены планом и экономические стимулы. Так, для создания инфраструктуры государства в секторе Газа разными странами будут выделены крупные денежные суммы. На эти средства планируется построить аэропорт, морской порт, а также пограничные пропускные пункты.
Сообщается, что глава Палестинской администрации Махмуд Аббас отверг этот план и заявил о намерении бороться с ним.
Сам же Либерман назвал публикацию «недостоверной информацией», поскольку он не видел американского плана и вообще сомневается в завершении его разработки. Кроме того, представители США, по его словам, до сих пор не раскрыли детали своего плана ни одному из членов израильского правительства.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter