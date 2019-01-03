Пенсионеры как фактор экономической стабильности ЛДНР

Украина неоднократно пыталась отказаться от выплаты пенсий жителям Новороссии, однако под давлением со стороны России, ряда страна ЕС и различных гуманитарных и правозащитных организаций пенсионное обеспечение жителей ЛДНР продолжает осуществляться, хоть и с рядом существенных ограничений. Эти деньги важны для республик.С 2019 года минимальная пенсия на Украине составляет 1669 гривен – это около 4 тыс. рублей. Для пенсионера из Новороссии это сумма внушительная, так как в республиках минимальная пенсия составляет около 3,2 тыс. рублей (средняя – 4,5-4,8 тыс. рублей, если верить статистике).Стоит также учитывать тот факт, что среди пенсионеров Донецка и Луганска присутствует значительное количество шахтеров, которые получают 5-6 тыс. гривен, иногда плюс несколько тысяч «регресса» — надбавки за вред для здоровья.В итоге, получая пенсию и в ЛДНР, и на Украине, пенсионеры аккумулируют средства достаточные не только для существования, но и для того, чтобы помогать родственникам и откладывать что-то на черный день.Естественно, украинские пенсии получают не все – Киев предпринял ряд шагов, направленных на усложнение получения пособия для пожилых людей Донбасса. Нужно иметь постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории и пересекать украинскую границу не реже одного раза в два месяца. Периодически Киев пытается внедрять новые ограничения и проверки.Разумеется, ездить за пенсией на Украину в состоянии далеко не все пенсионеры. На украинской стороне линии разграничения мужчин жестоко обыскивают и цепляются к любой мелочи, могут надолго задержать, оказывать психологическое давление и т. д. Кроме того, поездка тяжела и чисто в физиологическом аспекте – на пунктах пропуска регулярно образуются тысячные очереди, в которых регулярно умирают не выдержавшие тягот и волнений экспедиции пожилые люди.Здесь необходимо отметить неудовлетворительное состояние пунктов пропуска со стороны ЛНР и ДНР – там отсутствуют минимальные удобства, необходимые для отдыха или гигиены людей, порой вынужденных преодолевать переход на протяжении многих часов. Справедливости ради необходимо отметить, что аналогичная ситуация и на границе между ЛДНР и РФ: с российской стороны вы проходите таможню в уютном помещении, оснащенном санузлом и посадочными местами, а вот со стороны республик вас встретит ларек под навесом и уборная квадратно-гнездового типа.Учитывая тот вклад, который вносят пенсионеры в экономику Новороссии благодаря ввозимым из Украины дензнакам, власти могли бы и расщедриться на оборудование пунктов пропуска всем необходимым для минимального комфорта и возможности оказания необходимой медицинской помощи хотя бы пожилых людей, если другие категории населения их мало волнуют.В ЛДНР проживает не менее 1,1 миллиона пенсионеров. Пусть даже не все они получают пенсию на Украине, но можно с уверенностью утверждать, что ввозимые ими средства имеют важное значение для экономики и внутреннего рынка республик.Добавим сюда еще один фактор: на украинских пенсиях сформировалась паразитарная индустрия, которая зарабатывает на том, что возит стариков, обналичивает их деньги, помогает им с оформлением документов или получением регистрации. Это еще несколько тысяч рабочих мест.Если бы Украина осмелилась окончательно прекратить выплачивать пенсионное пособие жителям Новороссии, удар по экономике республик имел бы катастрофические последствия – скорее всего, потребительский рынок попросту обвалится. К счастью, сделать это Киеву не так просто (иначе уже давно сделали бы), и причина не только в давлении на украинские власти, но и в премудрости и силе воли наших стариков, привыкших всерьез бороться с украинской властью.Несмотря на то, что статья носит исключительно информационный характер, являясь обычной зарисовкой из жизни республик, нельзя закончить ее без дидактического момента. По глубочайшей убежденности автора, лицам, ответственным за экономическую и социальную сферы жизни ЛДНР, нужно всерьез помнить об этом факторе экономической стабильности в республиках – наших пенсионерах. И не только всячески способствовать им в почетном и правильном деле безвозмездного вывоза денежной массы из Украины в Новороссию, но и понимать, что рано или поздно этот родник может иссякнуть, и пытаться строить реальную экономику, которая будет сама кормить своих иждивенцев, а не существовать за счет пенсионеров и дотаций.