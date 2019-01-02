Нападение с ножом в Манчестере расследуется как теракт
Британская полиция расследует нападение на людей в Манчестере с применением ножа как террористический акт, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного констебля округа Большой Манчестер Йэна Хопкинса.
Напомним, в новогоднюю ночь на железнодорожной станции «Виктория» в Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, с криком «Аллах Акбар» бросился на прохожих. Нападавший задержан, станция была на некоторое время закрыта. Имя задержанного не сообщается. Всего пострадали 3 человека, в том числе один полицейский.
Получившие ранения мужчина и женщина в настоящее время находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, однако угрозы жизни нет. Полицейский, раненый преступником в плечо, выписан из больницы во вторник.
Сообщается, что станция «Виктория» находится в непосредственной близости к Манчестер-арене, где в мае 2017 года в результате подрыва смертником взрывного устройства погибли 22 человека.
В настоящее время уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве поднят до второго, что означает высокую вероятность совершения новой атаки.
По словам одного из очевидцев теракта, преступник сказал полицейским, что нападения продолжатся до тех пор, пока Британия не прекратит бомбить «другие страны».
Расследование теракта продолжается. Нет никаких оснований предполагать, что к этому нападению причастны другие лица. Однако версия террористического акта остается главным приоритетом для следствия,сказал Хопкинс.
Напомним, в новогоднюю ночь на железнодорожной станции «Виктория» в Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, с криком «Аллах Акбар» бросился на прохожих. Нападавший задержан, станция была на некоторое время закрыта. Имя задержанного не сообщается. Всего пострадали 3 человека, в том числе один полицейский.
Получившие ранения мужчина и женщина в настоящее время находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, однако угрозы жизни нет. Полицейский, раненый преступником в плечо, выписан из больницы во вторник.
Сообщается, что станция «Виктория» находится в непосредственной близости к Манчестер-арене, где в мае 2017 года в результате подрыва смертником взрывного устройства погибли 22 человека.
Я считаю, что это обстоятельство делает нынешнее нападение еще более ужасным преступлением для нашего города,сказал главный констебль журналистам.
В настоящее время уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве поднят до второго, что означает высокую вероятность совершения новой атаки.
По словам одного из очевидцев теракта, преступник сказал полицейским, что нападения продолжатся до тех пор, пока Британия не прекратит бомбить «другие страны».
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