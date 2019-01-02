Нападение с ножом в Манчестере расследуется как теракт

Расследование теракта продолжается. Нет никаких оснований предполагать, что к этому нападению причастны другие лица. Однако версия террористического акта остается главным приоритетом для следствия,

Я считаю, что это обстоятельство делает нынешнее нападение еще более ужасным преступлением для нашего города,