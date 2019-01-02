Репортаж телеканала CNN вызвал раздражение у украинских властей

Американский канал CNN сделал неприятный подарок майданному режиму Украины. Настолько неприятный, что украинское посольство в США было вынуждено направлять специальное письмо в редакцию телеканала с просьбой «тщательнее выбирать публикуемые материалы». Сама фраза «тщательнее выбирать материалы» уже многое говорит об украинском подходе к свободе слова. Так что же опубликовали на CNN?Телеканал выдал в эфир репортаж о праздновании наступления Нового года в разных странах мира. Один из сюжетов был посвящён празднованию в России. В эфире появился видеоряд из Симферополя с подписью (). Именно подпись административного центра Крыма как российского города вызвало раздражение у украинских властей.Ранее в ряде западных СМИ Крым неоднократно подписывался как субъект Российской Федерации. И всякий раз представители украинских властей пытаются выражать протест по этому поводу. Но число фактических признаний за рубежом Крыма российской территорией продолжает расти.Напомним, что дополнительным раздражителем для майданной власти является рост числа туристов в Крыму. Примечательно, что по итогам 2018 года Крым посетило максимальное число туристов с территории Украины. Существенно выросло в Крыму число туристов и из других стран. Рекордный рост притока показывают гости из Китая.