В сухопутных войсках завершается перевооружение на «Искандеры»
Перевооружение ракетных бригад российских войск на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» завершится в 2019 году, передает Интерфакс сообщение Минобороны РФ.
Согласно информации, в текущем году предприятие-изготовитель в рамках гособоронзаказа передаст военному ведомству бригадный комплект комплекса. Новое вооружение получит ракетное соединение Западного военного округа.
По данным Минобороны, в состав бригадного комплекса входит более 50-ти единиц техники, в том числе пусковые установки, командно-штабные машины, транспортно-заряжающие машины, машины регламента и технического обеспечения.
Сообщается, что ОТРК «Искандер-М» в ракетных соединениях пришел на смену комплексу «Точка-У».
В военном ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день «Искандер-М» – лучший ракетный комплекс, способный преодолеть любую современную противоракетную оборону. Между тем, предприятия российского ОПК продолжают работы по модернизации комплекса, целью которых является улучшение его боевых и эксплуатационных характеристик.
В прошлом году Минобороны официально подтвердило перевооружение на новые комплексы ракетной бригады, дислоцированной в Калининградской области.
Как ранее сообщали СМИ, дальность полета ракет комплекса «Искандер-М» – около 500 км. Ракеты могут нести ядерную боеголовку.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении Договора о РСМД из-за полетных характеристик крылатой ракеты 9М729 для «Искандера». Россия эти обвинения отвергла.
Согласно информации, в текущем году предприятие-изготовитель в рамках гособоронзаказа передаст военному ведомству бригадный комплект комплекса. Новое вооружение получит ракетное соединение Западного военного округа.
По данным Минобороны, в состав бригадного комплекса входит более 50-ти единиц техники, в том числе пусковые установки, командно-штабные машины, транспортно-заряжающие машины, машины регламента и технического обеспечения.
Сообщается, что ОТРК «Искандер-М» в ракетных соединениях пришел на смену комплексу «Точка-У».
В военном ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день «Искандер-М» – лучший ракетный комплекс, способный преодолеть любую современную противоракетную оборону. Между тем, предприятия российского ОПК продолжают работы по модернизации комплекса, целью которых является улучшение его боевых и эксплуатационных характеристик.
В прошлом году Минобороны официально подтвердило перевооружение на новые комплексы ракетной бригады, дислоцированной в Калининградской области.
Как ранее сообщали СМИ, дальность полета ракет комплекса «Искандер-М» – около 500 км. Ракеты могут нести ядерную боеголовку.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении Договора о РСМД из-за полетных характеристик крылатой ракеты 9М729 для «Искандера». Россия эти обвинения отвергла.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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