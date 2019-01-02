Опубликованы кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в ДНР

Из Донецкой народной республики сегодня приходят сводки об осуществлении диверсионно-террористического акта. Отмечено, что неизвестными лицами осуществлён подрыв опоры железнодорожного моста. Речь идёт об объекте железнодорожной инфраструктуры, который располагается на 27-м километре перегона между станциями Чумаково и Ларино. Мост проходит над автомобильной дорогой, соединяющей Славянск с Мариуполем.Чтобы предотвратить разрушение моста, которое могло произойти вследствие частичного разрушения его центральной опоры, специалисты провели работы по установлению специальных бетонных стаканов и укладке более сотни шпал в пространство между опорами.Известно о том, что взрыв произошёл ещё накануне.Республиканское МЧС сообщает, что жертв в результате подрыва нет.Опубликовано видео, из которого можно видеть, что пострадала одна из стоек центральной опоры, а также основание опорной пары. Сильно погнута арматура. Мощность приведённого неизвестными в действие взрывного устройства составила до 100 г в тротиловом эквиваленте.На месте сформирован оперативный штаб МЧС ДНР. Помощь оказывается в том числе и российскими специалистами.Напомним, что на Донбассе с 29 декабря 2018 года действует режим так называемого новогоднего (рождественского) перемирия. Число обстрелов территории ЛДНР снизилось, однако обстрелы с украинской стороны себя всё же проявляют. Это фиксируется специалистами Совместного центра по мониторингу ситуации в регионе.