Новости

Опубликованы кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в ДНР

42
Из Донецкой народной республики сегодня приходят сводки об осуществлении диверсионно-террористического акта. Отмечено, что неизвестными лицами осуществлён подрыв опоры железнодорожного моста. Речь идёт об объекте железнодорожной инфраструктуры, который располагается на 27-м километре перегона между станциями Чумаково и Ларино. Мост проходит над автомобильной дорогой, соединяющей Славянск с Мариуполем.

Опубликованы кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в ДНР



Чтобы предотвратить разрушение моста, которое могло произойти вследствие частичного разрушения его центральной опоры, специалисты провели работы по установлению специальных бетонных стаканов и укладке более сотни шпал в пространство между опорами.

Известно о том, что взрыв произошёл ещё накануне.

Республиканское МЧС сообщает, что жертв в результате подрыва нет.

Опубликовано видео, из которого можно видеть, что пострадала одна из стоек центральной опоры, а также основание опорной пары. Сильно погнута арматура. Мощность приведённого неизвестными в действие взрывного устройства составила до 100 г в тротиловом эквиваленте.

На месте сформирован оперативный штаб МЧС ДНР. Помощь оказывается в том числе и российскими специалистами.



Напомним, что на Донбассе с 29 декабря 2018 года действует режим так называемого новогоднего (рождественского) перемирия. Число обстрелов территории ЛДНР снизилось, однако обстрелы с украинской стороны себя всё же проявляют. Это фиксируется специалистами Совместного центра по мониторингу ситуации в регионе.
Использованы фотографии:
МЧС ДНР
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 29 августа 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти