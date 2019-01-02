Новости

Китайский лидер: независимость Тайваня противоречит ходу истории

54
Лозунг о независимости Тайваня идет вразрез с ходом истории и рано или поздно приведет в тупик, перелает ТАСС заявление председателя КНР Си Цзиньпин на заседании, посвященном 40-летию «Обращения к тайваньским соотечественникам».

Китайский лидер: независимость Тайваня противоречит ходу истории



По словам Цзиньпина, «китайцы не воюют с китайцами», тогда как мирное воссоединение страны соответствует интересам народа, проживающего как на материковой части, так и через Тайваньский пролив.

Китайское руководство готово создать широкое пространство для мирного воссоединения страны и не допустит никакой сепаратистской деятельности,
заявил он.

Китайский лидер подчеркнул, что воссоединение КНР не принесет ущерба ни одной из стран, наоборот придаст импульс стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Кроме того, воссоединение внесет большой вклад в построение общества с единой судьбой и в развитие мирового прогресса.

Политика «одного Китая» и принципы мирного воссоединения – лучший подход к воссоединению, отметил он, добавив, что вопросы пересечения Тайваньского пролива являются внутренними делами, поэтому должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций.

Мирное взаимодействие и продвижение вперед должно поддерживаться обеими сторонами,
заключил глава КНР.

Напомним, самый большой китайский остров Тайвань управляется собственным правительством с 1949 года, когда туда бежал Чан Кайши и остатки его сил, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. Пекин по-прежнему считает Тайвань своей провинцией.
Использованы фотографии:
https://twitter.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина как символ признания мощи
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти