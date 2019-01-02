Китайский лидер: независимость Тайваня противоречит ходу истории
Лозунг о независимости Тайваня идет вразрез с ходом истории и рано или поздно приведет в тупик, перелает ТАСС заявление председателя КНР Си Цзиньпин на заседании, посвященном 40-летию «Обращения к тайваньским соотечественникам».
По словам Цзиньпина, «китайцы не воюют с китайцами», тогда как мирное воссоединение страны соответствует интересам народа, проживающего как на материковой части, так и через Тайваньский пролив.
Китайский лидер подчеркнул, что воссоединение КНР не принесет ущерба ни одной из стран, наоборот придаст импульс стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Кроме того, воссоединение внесет большой вклад в построение общества с единой судьбой и в развитие мирового прогресса.
Политика «одного Китая» и принципы мирного воссоединения – лучший подход к воссоединению, отметил он, добавив, что вопросы пересечения Тайваньского пролива являются внутренними делами, поэтому должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций.
Напомним, самый большой китайский остров Тайвань управляется собственным правительством с 1949 года, когда туда бежал Чан Кайши и остатки его сил, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. Пекин по-прежнему считает Тайвань своей провинцией.
По словам Цзиньпина, «китайцы не воюют с китайцами», тогда как мирное воссоединение страны соответствует интересам народа, проживающего как на материковой части, так и через Тайваньский пролив.
Китайское руководство готово создать широкое пространство для мирного воссоединения страны и не допустит никакой сепаратистской деятельности,заявил он.
Китайский лидер подчеркнул, что воссоединение КНР не принесет ущерба ни одной из стран, наоборот придаст импульс стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Кроме того, воссоединение внесет большой вклад в построение общества с единой судьбой и в развитие мирового прогресса.
Политика «одного Китая» и принципы мирного воссоединения – лучший подход к воссоединению, отметил он, добавив, что вопросы пересечения Тайваньского пролива являются внутренними делами, поэтому должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций.
Мирное взаимодействие и продвижение вперед должно поддерживаться обеими сторонами,заключил глава КНР.
Напомним, самый большой китайский остров Тайвань управляется собственным правительством с 1949 года, когда туда бежал Чан Кайши и остатки его сил, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. Пекин по-прежнему считает Тайвань своей провинцией.
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