В сети появилось изображение самоходки «Лотос»

Самоходка получила не только оптимальные массо-габаритные характеристики, но и грациозный силуэт,

ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые опубликовал фото новейшей самоходки «Лотос», создаваемой для ВДВ.Снимок украсил августовскую страницу корпоративного календаря предприятия.В октябре 2018 года в ЦНИИТОЧМАШ сообщили, что приступили к созданию опытного образца «Лотоса», который должен прийти на смену 120-мм самоходному орудию «Нона-С».По словам начальника сектора артвооружения Дмитрия Мелихова, к созданию любой военной техники надо подходить с вдохновением.Своеобразным вдохновением для разработчиков стал цветок лотоса, который, несмотря на свою хрупкость, растет в тяжелейших условиях и является идеальным сочетанием грации, красоты и несокрушимости.Мелихов отметил, что авиадесантируемое плавающее САО «Лотос» наряду с высокими баллистическими характеристиками сконструировано по принципу «золотого сечения» и, «несмотря на свою мощь, радует глаз каждой гранью».добавили в пресс-службе.В настоящее время в институте отлаживают опытный образец машины. По словам инженеров, при создании САО был задействован целый комплекс неординарных конструкторских решений, которые позволили улучшить его живучесть, боевые и ходовые качества.При этом технические характеристики «Лотоса» в пресс-службе раскрывать не стали, отметив, что подобная информация до начала испытания является закрытой.