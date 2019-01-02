В ФСБ разработали систему защиты храмов от террористов
В ближайшее время все храмы, расположенные на территории России, получат категорию антитеррористической защиты, а степень безопасности в них будет периодически проверяться специалистами, сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСБ.
ФСБ России на портале проектов правовых актов разместила проект постановления правительства об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
В документе предлагается каждому храму присвоить одну из 3-х категорий защищенности. Этим должны заняться региональные комиссии, в состав которой войдут представители МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и местных властей. Возглавит комиссию настоятель храма.
Члены комиссии будут обязаны изучить данные о площади здания, его конструктивных характеристиках, максимальном количестве прихожан и распорядке функционирования. Также специалисты должны определить потенциально опасные участки, степень угрозы теракта и возможный ущерб.
После анализа информации объекту религиозной организации присваивается категория: первая – если допускаемое количество пострадавших от атаки террористов превысит 1 тыс. человек, а материальный ущерб составит более 50 млн. рублей; вторая – если показатели составят соответственно до 1 тыс. человек и менее 50 млн. рублей; третья – количество пострадавших не превысит 200 человек, а ущерб – одного миллиона рублей.
При этом независимо от категории все храмы должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией, надежной системой освещения, в том числе дворовой (прилегающей) территории. Могут также устанавливаться кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдение, противотаранные устройства и пр.
Согласно проекту постановления, с работниками храмов не реже одного раза в год будут отрабатываться действия при обнаружении подозрительных лиц и предметов. Кроме того, предусмотрены плановые проверки антитеррористической защищенности зданий.
ФСБ России на портале проектов правовых актов разместила проект постановления правительства об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
В документе предлагается каждому храму присвоить одну из 3-х категорий защищенности. Этим должны заняться региональные комиссии, в состав которой войдут представители МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и местных властей. Возглавит комиссию настоятель храма.
Члены комиссии будут обязаны изучить данные о площади здания, его конструктивных характеристиках, максимальном количестве прихожан и распорядке функционирования. Также специалисты должны определить потенциально опасные участки, степень угрозы теракта и возможный ущерб.
После анализа информации объекту религиозной организации присваивается категория: первая – если допускаемое количество пострадавших от атаки террористов превысит 1 тыс. человек, а материальный ущерб составит более 50 млн. рублей; вторая – если показатели составят соответственно до 1 тыс. человек и менее 50 млн. рублей; третья – количество пострадавших не превысит 200 человек, а ущерб – одного миллиона рублей.
При этом независимо от категории все храмы должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией, надежной системой освещения, в том числе дворовой (прилегающей) территории. Могут также устанавливаться кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдение, противотаранные устройства и пр.
Согласно проекту постановления, с работниками храмов не реже одного раза в год будут отрабатываться действия при обнаружении подозрительных лиц и предметов. Кроме того, предусмотрены плановые проверки антитеррористической защищенности зданий.
- Использованы фотографии:
- А. Аксенов
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