Исламисты в Афганистане предприняли попытку "новогоднего" наступления

На многострадальных землях Афганистана дату 1 января 2019 года исламисты из движения «Талибан»* (признанного террористическим и запрещённого в РФ) решили отметить нападением на месторождения в центре страны.Как сообщают афганские СМИ, подразделения талибов сконцентрировались в провинции Сар-и-Пуль (Sar-e-Pul) и атаковали подступы к одноимённой столице региона. Наступление на войска официального Кабула началось в очередной раз неожиданно и проходило с трёх направлений – со стороны Сайадского (Sayyad) района, со стороны шоссе №1 и со стороны деревни Кашкари.По мнению отдельных экспертов, афганская правительственная разведка снова проявила себя не с лучшей стороны, равно как и разведывательные силы группировки НАТО, размещённые в этой стране, которые вообще, по сути, дистанцировались от участия в противостоянии.Используя фактор внезапности и рассредоточенность позиций правительственных сил, талибы разгромили три блокпоста и, захватив территории провинции, попытались дальше развить своё наступление на её столицу. Но на их пути встали не только бойцы местной полиции (Local Police), но и сотрудники афганской национальной полиции (Afghan National Police), которых успешно и вовремя поддержало прибывшее подразделение Национального управления безопасности (National Directorate od Security, NDS-Force, Рийясат э Амнийят э Милли).В результате ожесточённого 6-часового боя правительственные войска не только смогли удержать свои позиции, отбив атаки многочисленных боевиков из «Талибана», но и отбросили боевиков, нанеся тем ощутимые потери. Правда, и афганские силы безопасности понесли серьёзный урон – из их состава 20 человек было убито и 23 человека - ранено.В настоящее время район боевых действий в провинции Сар-и-Пуль полностью освобождён от боевиков, которые обратились в бегство и рассредоточились в гористой местности. Повторить им свой успех с захватом столицы провинции (вероятно, по типу прошедшей несколько месяцев назад битвы за Газни) на этот раз не удалось.власти США приняли решение вывести около 50% своего военного контингента из Афганистана.