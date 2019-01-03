Израиль нанёс авиаудары по территории Египта
Израиль начал 2019 год по христианскому летоисчислению с боевых действий, нанеся 1 января силами своих ВВС удары по территории Египта.
Как сообщает сайт avia.pro, ориентируясь на свои первоисточники, в первый день года израильские боевые самолёты произвели серию воздушных ударов по выявленным точкам базирования боевиков террористической и запрещённой в РФ группировки «Исламское государство»* на Синайском полуострове, принадлежащем Египту.
Местный источник сообщает о том, что в налёте участвовало не менее шести F-16, причём проведение данной операции было согласовано с властями этой страны, и, возможно, кроме израильских самолётов, выявленные позиции джихадистов бомбили и египетские ВВС.
Несмотря на то, что пока никакой официальной информации ни со стороны Египта, ни со стороны Израиля нет, атака с воздуха позволила нанести серьёзный ущерб ещё остающимся на территории Синайского полуострова боевикам. По крайней мере, именно так ситуацию представили арабоязычные СМИ.
Отметим, что, согласно мирному соглашению о разграничении между Израилем и Египтом, северо-восточная часть Синая хотя и принадлежит последнему, но является демилитаризованной зоной для египетской тяжёлой техники и ВВС.
Судя по всему, именно этот факт и создал определённые проблемы в ходе очередной антитеррористической операции, проводимой египетскими силовиками на Синайском полуострове.
Как сообщает сайт avia.pro, ориентируясь на свои первоисточники, в первый день года израильские боевые самолёты произвели серию воздушных ударов по выявленным точкам базирования боевиков террористической и запрещённой в РФ группировки «Исламское государство»* на Синайском полуострове, принадлежащем Египту.
[i]Самолёты израильских ВВС в зоне Синайского полуострова. Источник фото: mt.news-front.info
Местный источник сообщает о том, что в налёте участвовало не менее шести F-16, причём проведение данной операции было согласовано с властями этой страны, и, возможно, кроме израильских самолётов, выявленные позиции джихадистов бомбили и египетские ВВС.
Несмотря на то, что пока никакой официальной информации ни со стороны Египта, ни со стороны Израиля нет, атака с воздуха позволила нанести серьёзный ущерб ещё остающимся на территории Синайского полуострова боевикам. По крайней мере, именно так ситуацию представили арабоязычные СМИ.
Отметим, что, согласно мирному соглашению о разграничении между Израилем и Египтом, северо-восточная часть Синая хотя и принадлежит последнему, но является демилитаризованной зоной для египетской тяжёлой техники и ВВС.
Судя по всему, именно этот факт и создал определённые проблемы в ходе очередной антитеррористической операции, проводимой египетскими силовиками на Синайском полуострове.
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