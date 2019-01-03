Израильский генерал предложил "устранить" Башара Асада

[i]Удары израильских ВВС по провинции Дамаск. Источник изображения: hamodia.com

Израильский беспилотник в небе Ливана. Источник фото: scofieldinstitute.org

Ситуация в районе границы Израиля, Сирии и Ливана, начавшая обостряться в конце декабря 2018 года, к сожалению не только не демонстрирует снижения уровня эскалации, но наоборот, градус противостояния там только нарастает.Последнее воздушное нападение ВВС Израиля на Сирию произошло в ночь на 26 декабря 2018 года, когда по провинции Дамаск было выпущено примерно 20 ракет.Однако представители министерства обороны Израиля сообщили, что планируют продолжать наносить удары с воздуха по территории Сирийской Арабской Республики, имея своими главными целями позиции представителей движения «Хезболла» и шиитских добровольцев из Ирана.И на фоне таких заявлений со стороны еврейского государства на днях ряд западных СМИ сообщил о наличии в израильском генштабе Израиля планов операции вторжения в Сирию и Ливан с целью устранения опасности, якобы исходящей от шиитских боевиков, находящихся там.Несмотря на отсутствие прямых доказательств, весьма участившиеся в последние дни полёты израильской разведывательной авиации и БПЛА на участках границы Сирии, Ливана и Израиля, а также постоянная концентрация тяжёлой бронетехники ЦАХАЛа в приграничной зоне косвенно может свидетельствовать в пользу наличия у израильского руководства плана вторжения.Подливает масла в огонь и заявление бывшего главы управления разведки при генеральном штабе ЦАХАЛа и нынешнего командующего северным военным округом Израиля генерала Авива Кохави, предложившего устранить физически Башара Асада. По мнению Кохави, ликвидация действующего президента Сирии якобы решит проблему присутствия боевиков «Хезболлы» и иранских военнослужащих и добровольцев на территории данного арабского государства.Несмотря на то, что израильский генштаб не принял пока эту идею, гарантии от попыток реализации подобных планов нет, хотя гибель главы САР вряд ли будет способствовать консолидации в Сирии на завершающем этапе гражданской войны. И уж точно не способствовала бы уходу ливанских и иранских шиитских добровольцев из этой страны.Остаётся надеяться, что у израильского руководства хватит здравого ума не начинать очередную военную авантюру и не обострять и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке.