Японцы проведут референдум на Курилах?

В первый день нового года японский премьер Синдзо Абэ выступил с любопытным заявлением. В интервью телеканалу Asahi он объявил, что передача южной части Курил Японии будет осуществляться с учетом пожеланий российских жителей территорий, которые Токио считают спорными.Он подчеркнул, что речь о депортации или ином принудительном выселении в случае передачи островов Японии не идет, и переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда».«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», — цитирует Абэ ТАСС.Путем для достижения желательных для Токио позиций курильчан японский премьер считает реализацию концепции совместной хозяйственной деятельности. Очевидно, речь идет о вовлечении жителей в работу японских предприятий на особо выгодных условиях и предоставлении им гражданства Страны восходящего солнца. Или же организация переселения не желающих переходить под власть Токио на другие российскими территории с хорошими подъемными.Ну, или какой-то другой вариант фактического подкупа россиян, живущих на островах. Как они должны будут соглашаться с изменением государственной принадлежности своей малой родины, в форме референдума или как-то иначе, Абэ не пояснил.Выступление японского лидера вызвало немедленные отклики в Москве. В частности, российский сенатор Франц Клинцевич высказал изумление выступлением Абэ.«О передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи. И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США, имеющие отнюдь не только оборонительное назначение. Вопрос стоит намного принципиальнее», — написал сенатор в Facebook, напомнив, что речь идёт о нерушимости границ России и её безопасности в самом широком плане.Несколько раньше зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о несостоятельности японских притязаний.«Нужно еще раз обозначить, что Курильские острова — это территория Российской Федерации. При этом мы вправе распоряжаться своей территорией так, как мы посчитаем нужным», — подчеркнул парламентарий.Но как же тогда понимать публичные размышления Синдзо Абэ на тему «как нам обустроить Южные Курилы» и какова будет судьба российских граждан на островах? Судя по тексту его выступления, он даже не допускает сомнений в том, что по меньшей мере остров Шикотан и гряда Хабомаи в обозримом будущем отойдут Японии. Неужели японский премьер, как и небезызвестный глава другой соседней с Россией страны находится и функционирует в иной реальности?Однако дело вовсе не в неадекватности японского лидера. Напомним, что в минувшем декабре глава МИД России прямо заявил, что допускает передачу японцам российских территорий при определенных обстоятельствах.Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны. И это выступление главы внешнеполитического ведомства дезавуировано или опровергнуто не было.Напротив, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в вопросе Южных Курил (раньше Кремль отвергал само существование такого «вопроса») потребуется компромисс. При этом он исключил возможность «автоматической передачи островов японской стороне». То есть передача не автоматическая, так сказать, в ручном режиме, все же допускается?Стоит ли удивляться, что после таких заявлений Абэ, что называется, раскатал губу? Тем более что, возможно, это всего лишь видимая часть «айсберга» — тех переговоров, которые идут (могут идти) в этом направлении.Однако это вызывает подозрение, что государственный организм нашей страны страдает диссоциативным расстройством идентичности, или проще говоря, раздвоением личности. В самом деле, представитель исполнительной власти говорит о реальности передачи островов, в то время как законодатели категорически отвергают такую возможность. В чем дело?Правая рука не знает, что делает левая? Или кто-то сознательно обманывает: министр японцев, или сенатор – электорат?Введение в заблуждение российской общественности было бы вполне понятно. Ведь абсолютное большинство наших сограждан выступает категорически против каких-либо территориальных уступок, а передачу части Курил и вовсе считает предательством.А вот водить за нос японцев едва ли имеет какой-то смысл. Предположим, что Сергей Лавров «кормит завтраками» Токио, чтобы снизить активность японского участия в агрессивных программах, направленных против нашей страны.Если это так, то можно утверждать, что уловка не сработала. Поскольку в том же декабре 2018 года Токио принял национальную программу укрепления обороны, согласно которой наша страна рассматривается в качестве главного потенциального противника.«Соединенные Штаты остаются самой сильной державой, вместе с тем конкуренция между государствами усиливается, и мы осознаем важность стратегического соперничества с Россией и Китаем, которые бросают вызов региональному порядку», — говорится в программе.Также указывается, что в контексте решения этой задачи в стране развертываются два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore, которые Владимир Путин совершенно справедливо назвал пригодными для запуска ракет «земля – земля». Один из них будет размещен в северной префектуре Акита, то есть нацелен против нас.То есть версия относительно сознательного введения в заблуждение Токио маловероятна, тем более что подобные шаги в международной политике приносят больше ущерба, чем пользы.По словам Сергея Лаврова, в ходе переговоров в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, по которому Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров отметил, что Москва всегда следует международному праву, но детали сделки еще предстоит обсудить.Однако в связи с этим неплохо вспомнить, почему именно в 1956 году у Хрущева не получилось провернуть эту предательскую комбинацию, с помощью которой он рассчитывал вырвать Японию из-под американского влияния.Вопреки его надеждам на то, что после столь щедрой уступки японцы быстро завершат переговоры (пока русские не передумали), они представили новый проект договора. Предусматривалось «возвращение» Японии уже всех Курил, до самой Камчатки, и Южного Сахалина. Более того, японское правительство выдвигало претензии на некие «права» на рыболовство в районах, прилегающих к территориальным водам СССР.То есть ничем не оправданное решение Хрущева пойти на территориальные уступки Японии привело к противоположному результату. Как это бывало и раньше в российско-японских отношениях, Токио воспринял предложенный компромисс не как щедрый жест доброй воли, а как сигнал для ужесточения предъявляемых Советскому Союзу территориальных требований. Тем более что это ужесточение было поддержано американцами.«Решение Н.С. Хрущева отказаться в пользу Японии от суверенитета над частью Курильских островов было необдуманным, волюнтаристическим актом… Уступка Японии части советской территории, на которую без разрешения Верховного Совета СССР и советского народа пошел Хрущев, разрушала международно-правовую основу ялтинских и потсдамских договоренностей и противоречила Сан-Францисскому мирному договору, в котором был зафиксирован отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов», — написал в дальнейшем один из членов советской делегации на лондонских переговорах академик РАН Сергей Тихвинский.Как известно, Аляску и русские владения в Калифорнии продали за определенную сумму (золотая лихорадка там еще не началась). А что сегодня рассчитывает получить глава МИД РФ от этой сомнительной сделки?В экономическом сотрудничестве с Россией Япония заинтересована ничуть не меньше, чем мы сами. Вне зависимости от того, будет заключен мирный договор или нет. Руководствоваться, как и раньше, японцы будут только своей выгодой. Рассчитывать на благодарность в высшей степени наивно: такого понятия в мировой политике нет.Ранее Абэ заявил, что заключение мирного договора между Токио и Москвой необходимо для региональной стабильности. Однако для региональной стабильности нужен не столько какой-то договор, который в любой момент может оказаться клочком бумаги, а реальная демилитаризация Японии и удаление с ее территории американских баз, угрожающих не только нашей стране, но и Китаю, и КНДР.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что важным является тот факт, что для Японии заключение мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. Это «неотъемлемый шаг» в любых переговорах по Курилам, по словам Лаврова, который, надо полагать, считает подобное признание настолько важным, что готов отдать за него российские острова.Напомним, что подобное признание уже имело место. После подписания так называемого Петербургского трактата 1875 года Курильские острова в обмен на признание Сахалина русской территорией переходили к Японии.Александр II наивно полагал, что Япония станет миролюбивым и спокойным соседом России. Когда японцы, обосновывая свои претензии, ссылаются на договор 1875 года, то почему-то забывают о его первой статье: «... и впредь будет установлен вечный мир и дружба между Российской и Японской империей». Этому пункту как мы видим, противоречит даже национальная программа укрепления обороны, принятая Токио в минувшем декабре и определившая нашу страну как главного противника.Как бы то ни было, но после сделки Александра II Россия фактически лишилась выхода к Тихому океану. Япония получила возможность в любой момент начать морскую блокаду Сахалина и всей дальневосточной России (такую же возможность она получит и сегодня в случае передачи ей островов).Как известно, в 1904 году Япония вероломно напала на Россию, а при заключении мирного договора в Портсмуте в 1905 году японская сторона потребовала от России в порядке контрибуции остров Сахалин.На указание, что это требование противоречит договору 1875 года, японцы ответили: «Война перечеркивает все договоры, вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки».Но и без исторических экскурсов ценность и незыблемость договоров в сегодняшнем мире демонстрируют главные друзья Токио — американцы. И возлагать большие надежды на признание итогов Второй мировой войны я бы не стал. Сегодня японцы их признают, а завтра уже нет.Тем более что война против нашей страны, к которой японцы в союзе с американцами сегодня интенсивно готовятся, вновь «перечеркнет все договоры».Так стоит ли обменивать на клочок бумаги важнейшие в военном, геополитическом и экономическом смысле острова, населенные русскими людьми?