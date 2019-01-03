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Президент США назвал правильным ввод советских войск в Афганистан

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Американский президент решил представить свою версию причин распада Советского Союза. В эфире телеканала FoxNews Дональд Трамп заявил, что главной причиной прекращения существования СССР стала война в Афганистане, приведшая к банкротству Советского государства.

Президент США назвал правильным ввод советских войск в Афганистан



Из заявления Трампа:
Россия тогда была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, ведя боевые действия в Афганистане.


Это заявление Трампа мгновенно растиражировала американская пресса, вспомнив о том, что в 2019 году исполняется 40 лет со ввода советских войск в Афганистан.

Напомним, что ранее российские парламентарии приняли решение отказаться от трактовки ошибочности решения руководства о вводе советского военного контингента в Афганистан. В Госдуме подчеркнули, что решение от 1979 года было вынужденным, так как если бы войска не ввели тогда, то в любом случае их пришлось бы задействовать позднее вследствие распространения угрозы с афганской территории.

Возвращаясь к заявлению Трампа, нужно отметить, что американский президент также назвал ввод советских войск в Афганистан правильным решением.

Трамп:
В целом Советский Союз, начиная боевые действия в Афганистане, был прав. Они это сделали против террористической угрозы. Террористы намеревались отправиться и в Россию.


Президент США добавил, что сегодня урегулировать афганскую проблему пытаются многие страны мира, включая Штаты, Россию, Пакистан, Индию.
Использованы фотографии:
h-rf.ru
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