Россия тогда была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, ведя боевые действия в Афганистане.

В целом Советский Союз, начиная боевые действия в Афганистане, был прав. Они это сделали против террористической угрозы. Террористы намеревались отправиться и в Россию.

Американский президент решил представить свою версию причин распада Советского Союза. В эфире телеканала FoxNews Дональд Трамп заявил, что главной причиной прекращения существования СССР стала война в Афганистане, приведшая к банкротству Советского государства.Из заявления Трампа:Это заявление Трампа мгновенно растиражировала американская пресса, вспомнив о том, что в 2019 году исполняется 40 лет со ввода советских войск в Афганистан.Напомним, что ранее российские парламентарии приняли решение отказаться от трактовки ошибочности решения руководства о вводе советского военного контингента в Афганистан. В Госдуме подчеркнули, что решение от 1979 года было вынужденным, так как если бы войска не ввели тогда, то в любом случае их пришлось бы задействовать позднее вследствие распространения угрозы с афганской территории.Возвращаясь к заявлению Трампа, нужно отметить, что американский президент также назвал ввод советских войск в Афганистан правильным решением.Трамп:Президент США добавил, что сегодня урегулировать афганскую проблему пытаются многие страны мира, включая Штаты, Россию, Пакистан, Индию.