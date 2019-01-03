Новые данные о числе жертв при обрушении в Магнитогорске

Продолжают поступать печальные сводки из Магнитогорска, где 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома. Спасатели обнаружили под завалами тела уже 36 погибших, среди которых по меньшей мере шестеро детей. Тела троих жертв трагедии обнаружили буквально несколько минут назад.По информации регионального управления МЧС пропавшими без вести на данный момент числятся пять человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии ведутся в 4 смены. Огромную помощь оказывают волонтёры, включая многих местных жителей, которые приносят спасателям горячую пищу.Телеграммы со словами соболезнований приходят в России от многих зарубежных лидеров.Соболезнования выразили власти Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Литвы, Финляндии, Китая, Казахстана, Белоруссии, Франции и др.Напомним, что основной версией трагедии в Магнитогорске на данный момент является версия о взрыве бытового газа. При этом пока нет данных, в какой именно из квартир (технических помещений) мог взорваться газ. Ранее в СК РФ отметили, что при разборе завалов специалисты не обнаружили на обломках конструкции следов взрывчатки. Однако такие официальные заявления не останавливают конспирологов из соцсетей, которые "уверены" в то, что "это теракт". Не просто "уверены", но ещё и пытаются убеждать в этом других.