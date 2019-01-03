В Киеве избит известный советский и украинский авиаконструктор

Мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на 10 тысяч. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом ничего не знал. На меня посыпались удары сзади, по голове. А рядом стояла полицейская машина.

В Киеве совершено нападение на известного авиаконструктора предприятия «Антонов», 81-летнего Виктора Ковальского. Избиение пожилого авиаконструктора произошло в людном месте украинской столицы. Причём участвовали в избиении 81-летнего человека пятеро неизвестных.Как впоследствии выяснилось, среди тех, кто наносил побои авиаконструктору, двое были представителями национальной полиции.Сам Виктор Ковальский заявил, что ему предъявили претензии в том, что он якобы является валютным мошенником и «обманывает людей».Украинские СМИ приводят заявления авиаконструктора, который получил многочисленные ушибы и гематомы:Вместо того, чтобы защитить Виктора Ковальского, сотрудники полиции скрутили его, надели наручники и затолкали в машину.В больнице, куда Виктор Ковальский был отправлен после избиения, у него диагностировали сотрясение мозга, травму спины. Отмечено, что у него «повреждён зуб».Авиаконструктор, работающий в отрасли без малого полвека, написал заявление в полицию. В украинских СМИ заявлено, что открыто уголовное делопроизводство. Сотрудники полиции, участвовавшие в избиении, на данный момент от работы не отстранены. Никаких извинений авиаконструктору принесено не было.Виктор Ковальский входил в инженерно-конструкторские группы по созданию самолётов Ан-74 и Ан-225 «Мрия».