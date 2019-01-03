Чем отличилась Россия в прошлом году

Итоги ушедшего года подводятся по разным направлениям: от экономики до военной техники. Год 2018-й выдался противоречивым. С одной стороны это главное негативное событие – принятие непопулярных мер, названных пенсионной реформой, с другой – выдающиеся достижения в области реализации инфраструктурных проектов.В России открылось множество новейших спортивных объектов по-настоящему мирового уровня. Речь в первую очередь о футбольных стадионах. Даже знающие толк в футболе болельщики из Германии, Бельгии и других стран приходили в восторг от состояния российских футбольных стадионов, которые во всей красе показали себя во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в нашей стране летом 2018 года. Статистика показала, что каждый третий футбольный болельщик намеревается возвращаться в Россию в качестве туриста.К позитивным моментам можно отнести создание в нашей стране альтернативы западной платёжной системы SWIFT, что теперь делает бессмысленными все разговоры о том, что Запад собирается ввести новый пакет антироссийских санкций – по отключению от SWIFT’а.Также восстановлена утраченная после распада СССР система контроля за космическим пространством. Важность этого события ещё и в том, что Россия восстановила части этой крупной системы не только на своей территории, но и за рубежом.Подробности о достижения России за 2018 год – в ролике: