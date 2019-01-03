Сухогруз потерял в Северном море контейнеры с опасными химикатами
Штормовые волны смыли с палубы одного из крупнейших контейнеровозов мира MSC Zoe около 270 контейнеров, три из которых содержат опасные химические вещества, сообщает Maritime Bulletin.
Инцидент произошел в Северном море в ночь с 1-го на 2-е января. Судно, шедшее под панамским флагом, попало в шторм близ немецкого острова Боркум. Часть груза была утеряна.
По данным ресурса, как минимум 21 контейнер с мебелью, игрушками и автомобильными запасными частями прибило к голландским островам Терсхеллинг и Терсхеллинг. Трех упомянутых контейнеров с химическими веществами среди них нет – они по-прежнему в море.
Содержащиеся в утерянных контейнерах химикаты ядовиты и взрывоопасны, поэтому местных жителей призвали не вскрывать их в случае обнаружения. О выброшенном на берег грузе предписано немедленно сообщать в экстренные службы.
Издание поясняет, что в контейнерах находятся органические пероксиды – крайне нестабильные соединения, способные взрываться от малейшего механического воздействия либо загрязнения несовместимыми материалами. При контакте с кожей или слизистыми оболочками вызывают сильное раздражение. Особенно опасно их попадание в глаза.
Судно шло из порта Синиш (Португалия) в порт Бремерхафен (Германия). В настоящее время оно медленно движется в северном направлении. Экипаж пытается определить точное количество утраченных контейнеров. Также возможны повреждения корпуса судна.
Инцидент произошел в Северном море в ночь с 1-го на 2-е января. Судно, шедшее под панамским флагом, попало в шторм близ немецкого острова Боркум. Часть груза была утеряна.
По данным ресурса, как минимум 21 контейнер с мебелью, игрушками и автомобильными запасными частями прибило к голландским островам Терсхеллинг и Терсхеллинг. Трех упомянутых контейнеров с химическими веществами среди них нет – они по-прежнему в море.
Содержащиеся в утерянных контейнерах химикаты ядовиты и взрывоопасны, поэтому местных жителей призвали не вскрывать их в случае обнаружения. О выброшенном на берег грузе предписано немедленно сообщать в экстренные службы.
Издание поясняет, что в контейнерах находятся органические пероксиды – крайне нестабильные соединения, способные взрываться от малейшего механического воздействия либо загрязнения несовместимыми материалами. При контакте с кожей или слизистыми оболочками вызывают сильное раздражение. Особенно опасно их попадание в глаза.
Судно шло из порта Синиш (Португалия) в порт Бремерхафен (Германия). В настоящее время оно медленно движется в северном направлении. Экипаж пытается определить точное количество утраченных контейнеров. Также возможны повреждения корпуса судна.
- Использованы фотографии:
- Морской бюллетень, https://maritimebulletin.net
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