Пленённый в ДНР солдат ВСУ рассказал о планировавшемся наступлении

Нашими военнослужащими взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. Врачи констатировали у него переохлаждение. В настоящее время пленному оказывается квалифицированная медицинская помощь,

Из показаний пленного, касающихся положения дел близ линии соприкосновения, можно сделать вывод, что никто – ни вооруженные формирования, ни украинские политики – не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока у власти находится режим Порошенко, к сожалению, не приходится,