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Пленённый в ДНР солдат ВСУ рассказал о планировавшемся наступлении

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Военнослужащие Народной милиции ДНР взяли в плен украинского солдата, принимавшего участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию республики, передает ДАН сообщение представителя военного ведомства Эдуарда Басурина.

Пленённый в ДНР солдат ВСУ рассказал о планировавшемся наступлении



Нашими военнослужащими взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. Врачи констатировали у него переохлаждение. В настоящее время пленному оказывается квалифицированная медицинская помощь,
рассказал Басурин.

По его словам, в ходе опроса украинский боец раскрыл некоторые подробности планировавшегося наступления на мариупольском направлении. Пленный сообщил в частности, что основной ударной силой должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, постоянным местом дислокации которой является город Мукачево в Закарпатской области. Он также подтвердил факты проведения украинскими подразделениями намеренных провокаций с применением минометов.

Из показаний пленного, касающихся положения дел близ линии соприкосновения, можно сделать вывод, что никто – ни вооруженные формирования, ни украинские политики – не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока у власти находится режим Порошенко, к сожалению, не приходится,
подчеркнул Эдуард Басурин.

Агентство напоминает, что 28 декабря несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям Народной милиции ДНР. Вылазка была организована в канун «рождественского» перемирия, которое формально действует с 29 декабря.
Использованы фотографии:
https://dan-news.info
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