Китайский аппарат успешно сел на обратной стороне Луны

Сегодня утром в 10:26 по пекинскому времени (05:26 мск) зонд "Чанъэ-4" коснулся обратной стороны Луны,

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» в четверг совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, сообщило Центральное телевидение КНР говорится в сообщении.Подчеркивается, что это первая в истории мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли, которая открывает новую главу в его исследовании.С аппаратом поддерживается надежная связь. Координаты места посадки: 177,6 градусов восточной долготы и 45,5 градусов южной широты.Аппарат «Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сычуань (юго-западная провинция КНР) 8 декабря. Он состоит из автоматического посадочного модуля и лунохода.Связь с наземными службами управления поддерживается с помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо» – также первого в истории аппарата, приступившего к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. По данным специалистов, в данной локации «Цюэцяо» способен длительное время сохранять устойчивую позицию относительно Земли и Солнца.Переход зонда с земной орбиты на лунную осуществлен 12 декабря 2018 года. После этого Центр управления в Пекине дважды провел работу по уравновешиванию его орбиты и по проверке связи зонда со спутником-ретранслятором.Тридцатого декабря «Чанъэ-4» был успешно выведен на заданную окололунную орбиту, с которой 3 января и была осуществлена мягкая посадка.