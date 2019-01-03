В Киеве объявили, что проект Крымского моста "провалился"

Оказалось, что существующие грунты нельзя использовать для устройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы во время проектирования.

Украинское министерство по делам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) продолжает плодить «экспертные суждения» о конструкции Крымского моста. Получив утверждение финансирования на 2019 год, украинские чиновники решили выдать очередную порцию фейков, посвящённых мосту, соединяющему Крымский полуостров с Кубанью. На этот раз заявлено, чтобы якобы имела место «ошибка проектировщиков», вследствие которой в строительство железнодорожной части моста России понадобится дополнительно вложить 3 млрд рублей.Из заявления пресс-службы украинского МинВОТа, снова «в качестве доказательств» демонстрирующего спутниковые карты Гугла:Добавляется пафосное: "Проект провалился".А может быть, всё-таки что-то провалилось в украинском министерстве?..На каком основании сделаны выводы о «несоответствии почв» (неужели тоже по Гугл-снимкам?..), конечно же, не сообщается. Зато добавляется, что украинским специалистам якобы стало известно ов железнодорожном тоннеле близ Октябрьского – в районе проведения раскопок.Напомним, что на самом деле строительство моста и сопутствующей инфраструктуры выполняется по графику. В канун нового года был открыт 70-км участок новейшей трассы «Таврида» от Керчи до посёлка Батальное. Железнодорожное движение по мосту планируют открыть в наступившем году.Ранее в МинВОТ Украины заявляли, что с помощью «интерферометрии» обнаружили «движение опор моста». Теперь о «движении опор» уже не говорят, так как это заявление высмеяли сами украинские пользователи, отметив, что чиновникам МинВОТ нужно меньше употреблять спиртных напитков.