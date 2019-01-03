МО РФ: в Сирии боевой опыт получили десятки тысяч российских военных
В сирийской операции в общей сложности приняли участие около 70 тысяч российских военнослужащих, сообщает Интерфакс со ссылкой Минобороны РФ.
Боевой опыт получили более 68 тыс. военнослужащих. В их числе 460 генералов, говорится в материале.
Сообщается, что за годы операции в Сирии вместе со своими штабами прошли службу командующие войсками всех военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, а также командиры дивизий. Кроме того, через Сирию прошли 96% командиров общевойсковых полков и бригад.
Что касается ВКС, то в этом виде вооруженных сил боевой опыт получили 97% экипажей военно-транспортной авиации, 91% экипажей армейской авиации, 87% экипажей оперативно-тактической авиации и 60% экипажей дальней авиации.
В ведомстве отметили, что в 2015 году, когда российские военные только начинали операцию в САР, 92% территории этой страны контролировали террористы. Сегодня картина диаметрально противоположная – под контролем правительственных сил находится 96,5% территории.
Между тем в среду Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил, что район сирийского города Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев. Формирование организованной колонной из 30 автомобилей направилось на восточный берег реки Евфрат.
Ранее сообщалось, что в Манбидж вошли подразделения сирийской правительственной армии.
Боевой опыт получили более 68 тыс. военнослужащих. В их числе 460 генералов, говорится в материале.
Сообщается, что за годы операции в Сирии вместе со своими штабами прошли службу командующие войсками всех военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, а также командиры дивизий. Кроме того, через Сирию прошли 96% командиров общевойсковых полков и бригад.
Что касается ВКС, то в этом виде вооруженных сил боевой опыт получили 97% экипажей военно-транспортной авиации, 91% экипажей армейской авиации, 87% экипажей оперативно-тактической авиации и 60% экипажей дальней авиации.
В ведомстве отметили, что в 2015 году, когда российские военные только начинали операцию в САР, 92% территории этой страны контролировали террористы. Сегодня картина диаметрально противоположная – под контролем правительственных сил находится 96,5% территории.
Между тем в среду Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил, что район сирийского города Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев. Формирование организованной колонной из 30 автомобилей направилось на восточный берег реки Евфрат.
Ранее сообщалось, что в Манбидж вошли подразделения сирийской правительственной армии.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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