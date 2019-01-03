Новый глава Пентагона назвал Китай главным соперником
Основным приоритетом Пентагона станет одобренная президентом политика в отношении Китая, приводит ресурс Military.com заявление исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана.
Такое заявление, по словам источника издания, Шанахан сделал 2 января на закрытой встрече с американскими военачальниками.
В свой первый рабочий день и.о. министра отметил, что командование продолжит обеспечивать уже ведущиеся вооруженными силами операции, однако главная цель станет другой.
Шанахан пояснил, что будет в полной мере следовать разработанной экс-главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и одобренной президентом США Стратегии национальной обороны (СНО). Этот документ предусматривает долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией.
Также стало известно о планах Пентагона развернуть в японской префектуре Окинава системы залпового огня HIMARS.
В пусковых установках планируется использовать тактические ракеты ATACMS с радиусом поражения до 300 км. Они могут применяться как по морским, так и наземным целям.
Отмечается, что установки отличаются высокой степенью мобильности – для их переброски можно использовать самолеты военно-транспортной авиации.
Основная цель развертывание РСЗО – противостояние военным кораблям Китая, которые в последнее время значительно расширили свою активную деятельность в районе японских островов, в том числе острова Мияко, расположенного в 300 км от Окинавы (имеющиеся на вооружении японских военных установки «земля-корабль» имеют дальность поражения до 200 км).
Такое заявление, по словам источника издания, Шанахан сделал 2 января на закрытой встрече с американскими военачальниками.
В свой первый рабочий день и.о. министра отметил, что командование продолжит обеспечивать уже ведущиеся вооруженными силами операции, однако главная цель станет другой.
Китай, Китай и еще раз Китай,заявил он.
Шанахан пояснил, что будет в полной мере следовать разработанной экс-главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и одобренной президентом США Стратегии национальной обороны (СНО). Этот документ предусматривает долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией.
Также стало известно о планах Пентагона развернуть в японской префектуре Окинава системы залпового огня HIMARS.
В пусковых установках планируется использовать тактические ракеты ATACMS с радиусом поражения до 300 км. Они могут применяться как по морским, так и наземным целям.
Отмечается, что установки отличаются высокой степенью мобильности – для их переброски можно использовать самолеты военно-транспортной авиации.
Основная цель развертывание РСЗО – противостояние военным кораблям Китая, которые в последнее время значительно расширили свою активную деятельность в районе японских островов, в том числе острова Мияко, расположенного в 300 км от Окинавы (имеющиеся на вооружении японских военных установки «земля-корабль» имеют дальность поражения до 200 км).
- Использованы фотографии:
- Минобороны США
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