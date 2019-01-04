Радиоэлектронная борьба. «Война магов». Окончание













Марио де Арканжелис. Радиоэлектронная война. От Цусимы до Ливана и Фолклендских островов. 1985.

Колесов Н. А., Насенков И. Г. Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего. 2015.



Радиоэлектронная борьба. «Война магов». Часть 1.

По материалам:Марио де Арканжелис. Радиоэлектронная война. От Цусимы до Ливана и Фолклендских островов. 1985.Колесов Н. А., Насенков И. Г. Радиоэлектронная борьба. От экспериментов прошлого до решающего фронта будущего. 2015.

Гражданские радиовещательные сети сыграли немалую роль в истории радиоэлектронной борьбы во Второй мировой войне. Так, в Британии немецкие летчики, сбившиеся с курса либо попавшие под радиопротиводействие противника, пользовались для определения собственного положения гражданским вещанием BBC. Зная частоты, на которых работают две-три станции, можно было методом триангуляции найти себя на карте Великобритании. В связи с этим военное руководство Великобритании в приказном порядке перевело все вещание BBC на одну частоту, что серьезно ограничило немецкие навигационные возможности.Вторая история, связанная с гражданскими радиосетями, приключилась с парижским радио, которое нередко слушали британцы через бытовые радиоприемники. Легкая музыка и спектакли-варьете, транслируемые французами из оккупированной страны, многим англичанам скрашивали будни. Конечно, с учетом того, что приходилось пропускать мимо ушей обильную фашистскую пропаганду. Англичане стали замечать, что в некоторые временные промежутки уровень приема сигнала из Парижа резко вырастал, что заставляло приглушать звук в приемниках. Причем это предшествовало ночным налетам люфтваффе на определенные города. В странном совпадении разобрались специалисты министерства обороны: они выявили новую систему радиолокационного наведения немецкой бомбардировочной авиации.Перед вылетом самолетов с аэродромов Франции радиостанция Парижа переходила с широковещательного режима на узковещательный с одновременным наведением РЛС-ретранслятора на британский город-жертву. Жители этого города как раз и фиксировали заметное усиление французской музыки в эфире. А в это время к ним приближались эскадрильи бомбардировщиков, ориентируясь в пространстве по узкому лучу от направляющей РЛС. Второй луч, как обычно, пересекал основную «радиомагистраль» в точке сброса бомб, то есть над ночным городом Англии. Экипажи люфтваффе, просто прослушивая увеселительные передачи французов, спокойно добирались до Лондона или Ливерпуля. Систему британцы нарекли именем Ruffian и долго искали для неё противоядие. Примечательно, что до сих пор не до конца понятно, как немцам удавалось формировать узкий (до 3 градусов) и очень мощный электромагнитный луч при уровне развития технологий 40-х годов. Британцы ответили зеркально – создали широковещательный ретранслятор парижского радио на собственной территории, чем полностью сбили с толку гитлеровских штурманов. Бомбы немцев стали падать где попало, и это стало определенной победой английских электронщиков. В историю эта система вошла под именем Bromide.Схема взаимодействия немецкой Ruffian и британской BromideРЛС комплекса BenitoК началу 1941 года ответный ход сделали немцы, создав комплекс Benito, посвященный лидеру итальянских фашистов – дуче. В данном случае пришлось организовать заброску немецкой агентуры на территорию Англии, оснащенную портативными радиопередатчиками. С их помощью пилоты бомбардировщиков получали полный объем информации о целях ударов и собственном местоположении. Навигационную поддержку также оказывали немецкие РЛС Wotan, располагающиеся на оккупированных Германией территориях. Ответная программа Domino британских спецслужб была уже похожа на классическую шпионскую радиоигру – группы операторов на отличном немецком языке вводили в заблуждение пилотов люфтваффе, которые опять сбрасывали бомбы в чистом поле. Несколько бомбардировщиков в рамках Domino вообще удалось в полной темноте посадить на британские аэродромы. Но была в истории радиоэлектронной борьбы с немцами и трагическая страница – с 30 на 31 мая 1941 года операторы Domino ошибочно направили немецкие самолеты на бомбардировку Дублина. Ирландия в тот момент сохраняла нейтралитет в мировой войне."Ошибочный" налёт на ирландскую столицу люфтваффе совершило ночью 31-го мая. Бомбардировке подверглись северные районы Дублина, в том числе президентский дворец. Погибло 34 человека.Похожим на акт отчаяния люфтваффе стала вынужденная подсветка целей для ночных бомбовых ударов осветительными боеприпасами. В каждой ударной группе для этих целей отражали несколько самолетов, отвечающих на освещение городов Британии перед бомбометанием. Однако до населенных пунктов нужно было еще добраться в полной темноте, поэтому англичане стали просто разводить гигантские пожарища на удалении от крупных городов. Немцы распознавали их как огни большого города и заваливали сотнями тонн бомб. К окончанию активной фазы воздушного противостояния в небе Англии обе стороны понесли ощутимые потери – британцы 1500 истребителей, а немцы порядка 1700 бомбардировщиков. Акценты Третьего рейха сместились на восток, и Британские острова так и остались незавоеванными. Во многом именно электронное противодействие англичан стало причиной того, что только четвертая часть сброшенных немцами бомб достигала своих целей – остальные упали на пустоши и леса либо вообще в море.Отдельной страницей истории РЭБ между Британией и гитлеровской Германией стало противостояние с радиолокаторами противовоздушной обороны. Немцы для борьбы с упоминаемыми ранее РЛС системы Chain Home разместили на французском побережье Ла-Манша аппаратуру постановки ложных импульсов Garmisch-Partenkirchen. Работая в радиодиапазоне 4-12 метров, эта техника создавала на экранах английских локаторов ложные групповые воздушные цели. Такие помеховые станции были переоборудованы и для монтажа на самолеты – в 1942 года несколько Heinkel He 111 оснастили сразу пятью передатчиками, и они успешно «замусоривали» воздух в зоне английского ПВО. Chain Home была определенной костью в горле люфтваффе, и в попытке их уничтожения немцы соорудили приемники излучения локаторов на несколько Messerschmitt Bf 110. Это позволяло ночью сориентировать бомбардировщики для удара по английским РЛС, однако мощное аэростатное прикрытие помешало реализовать такую идею. Электронная борьбы не ограничивалась окрестностями Ла-Манша — на Сицилии немцы в 1942 году установили несколько станций шумовых помех типа Karl, которыми пытались помешать британским локаторам ПВО и аппаратуре радиолокационного наведения самолетов на Мальту. Но мощности Karl не всегда хватало для работы по удаленным целям, поэтому эффективность их оставляла желать лучшего. Karuso и Starnberg были достаточно компактными станциями радиоэлектронного подавления, что позволяло их устанавливать на бомбардировщики для противодействия каналам наведения истребителей. А с конца 1944 года вошли в строй четыре комплекса Stordorf, включающие в себя сеть новых станций глушения каналов связи союзных войск под названием Karl II.Со временем немцы вместе с японцами пришли к очень простому методу борьбы с РЛС – использованию дипольных отражателей в виде полосок фольги, которые засвечивали экраны локаторов союзных войск. Первыми были японские ВВС, когда в мае 1943 года разбрасывали подобные отражатели во время налетов на американские силы на Гуадалканале. Немцы назвали свою «фольгу» Duppel и пользовались ей с осени 1943 года. Британцы металлизированную бумагу Window стали сбрасывать во время бомбардировок Германии на несколько месяцев раньше.Немаловажное значение для германских ВВС имело подавление радиолокационных систем ночных бомбардировщиков Британии, которые наносили чувствительные удары по инфраструктуре рейха. Для этой цели ночные истребители немцев оснащались РЛС типа Lichtenstein под индексом C-1, позже SN-2 и B/С. Lichtenstein был достаточно эффективен при обороне ночного неба Германии, и британские ВВС достаточно долго не могли засечь параметры его работы. Дело было в небольшой дальности работы немецкой авиационной РЛС, что заставляло самолет радиоразведки сближаться с истребителями Германии.Антенны Lichtenstein на самолёте Junkers Ju 88Пульт управления РЛС Lichtenstein SN-2Ju 88R-1Часто это оканчивалось трагично, но 9 мая 1943 года в Британии сел Ju 88R-1 с дезертировавшим экипажем и экземпляром Lichtenstein на борту. По итогам изучения РЛС в Англии создали авиационную помеховую станцию Airborne Grocer. Интересно было противостояние с немецкими спецсредствами бортовой РЛС Monica (частота 300 МГц), установленной в задней полусфере британских бомбардировщиков. Она была призвана защищать самолеты в ночном небе Германии от атак сзади, но отлично демаскировала самолет-носитель. Специально для Monica немца разработали и установили в начале 1944 года на ночные истребители обнаружитель Flensburg.Антенны обнаружителя Flensburg на концовках крыльевТакие игры продолжались до 13 июля 1944 года, пока англичане ночью не посадили на свой аэродром (не без помощи упоминаемых в статье уловок) Ju 88G-1. У машины был полный «фарш» — и Lichtenstein SN-2, и Flensburg. В того дня Monica больше не устанавливалось на технику Бомбардировочного командования Британии.Британская РЛС H2S, известная в гитлеровской Германии как Rotterdam GerätНастоящим инженерным шедевром англичан стала РЛС H2S сантиметрового диапазона, позволяющая обнаруживать крупные контрастные цели на поверхности земли. Разработанная на основе магнетрона, H2S использовалась британскими бомбардировщиками как для навигации, так и для наведения на цели бомбометания. С начала 1943 года техника пошла широкой волной в войска – РЛС ставили на Short Stirling, Handley Page Halifax, Lancaster и Fishpond. И уже 2 февраля сбитый над Роттердамом Stirling предоставил немцам H2S в достаточно сносном состоянии, а 1 марта такой подарок преподнес уже Halifax. Немцы было настолько поражены уровнем технической проработки РЛС, что дали ей полумистическое наименование «Роттердамский прибор» (Rotterdam Gerät).Блок управления РЛС Naxos в кабине Bf-110Плодом изучения такого прибора стал обнаружитель Naxos, работающий в 8-12-сантиметровом диапазоне. Naxos стал родоначальником целого семейства приемников, устанавливаемых на самолетах, кораблях и наземных пунктах РЭБ. И так далее – британцы в ответ перешли на 3-сантиметровую волну (H2X), а немцы летом 1944 года создали соответствующий обнаружитель Mucke. Чуть позже война закончилась и все вздохнули с облегчением. Ненадолго…