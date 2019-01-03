Киев ожидает от Запада помощи в увеличении оборонных возможностей

Российская угроза – это угроза не только Украине, но и Европе в целом. И в Соединенных Штатах Россия воспринимается как угроза. Раньше такого не было. Поэтому сегодня мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи от США и стран НАТО в увеличении наших оборонных возможностей,

Киев ожидает от своих западных партнеров – США и НАТО – помощи в увеличении оборонных возможностей страны, передает УНИАН заявление посла в Вашингтоне Валерия Чалого.сказал Чалый.По его словам, эта помощь может заключаться в поставках летальных вооружений, а также в предоставлении Украине возможности напрямую закупать оружие в США.Кроме того, в новом году Киев ожидает помощи в развитии конкретных проектов в сфере энергетики и энергетической безопасности, будет усилен кибердиалог, отметил посол.Очевидно, что приоритеты Украины не изменились, поскольку война продолжается. Однако признаком этого года станет усиление взаимодействия с Западом, причем, конкретного и очень прагматичного, добавил Чалый.Украинское издание напоминает, что США в конце лета приняли оборонный бюджет в размере $717 млрд. В эту сумму заложена также помощь Украине в размере $250 млн. Вместе с тем, несмотря на увеличение бюджета в декабре месяце, сумма для Украины в нем не изменилась, говорится в материале.Агентство также преподнесло как победу украинской дипломатии тот факт, что телеканал CNN убрал из своего фоторепортажа о праздновании Нового года в разных странах мира упоминание Симферополя как российского города. Теперь под фотографией вместо надписи «Россия» указано просто «Крым». Такой правки, по данным УНИАН, добилось украинское посольство в США.