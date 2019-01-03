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Киев ожидает от Запада помощи в увеличении оборонных возможностей

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Киев ожидает от своих западных партнеров – США и НАТО – помощи в увеличении оборонных возможностей страны, передает УНИАН заявление посла в Вашингтоне Валерия Чалого.




Российская угроза – это угроза не только Украине, но и Европе в целом. И в Соединенных Штатах Россия воспринимается как угроза. Раньше такого не было. Поэтому сегодня мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи от США и стран НАТО в увеличении наших оборонных возможностей,
сказал Чалый.

По его словам, эта помощь может заключаться в поставках летальных вооружений, а также в предоставлении Украине возможности напрямую закупать оружие в США.

Кроме того, в новом году Киев ожидает помощи в развитии конкретных проектов в сфере энергетики и энергетической безопасности, будет усилен кибердиалог, отметил посол.

Очевидно, что приоритеты Украины не изменились, поскольку война продолжается. Однако признаком этого года станет усиление взаимодействия с Западом, причем, конкретного и очень прагматичного, добавил Чалый.

Украинское издание напоминает, что США в конце лета приняли оборонный бюджет в размере $717 млрд. В эту сумму заложена также помощь Украине в размере $250 млн. Вместе с тем, несмотря на увеличение бюджета в декабре месяце, сумма для Украины в нем не изменилась, говорится в материале.

Агентство также преподнесло как победу украинской дипломатии тот факт, что телеканал CNN убрал из своего фоторепортажа о праздновании Нового года в разных странах мира упоминание Симферополя как российского города. Теперь под фотографией вместо надписи «Россия» указано просто «Крым». Такой правки, по данным УНИАН, добилось украинское посольство в США.

Использованы фотографии:
УНИАН, https://www.unian.net
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