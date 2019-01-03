Французские СМИ раскрыли секрет популярности Путина
Как выяснило французское издание Le Figaro, сила российского президента Владимира Путина в образовании. Этим он выгодно отличается от своих геополитических оппонентов.
Автор материала отмечает, что и на заседаниях кабмина Путин не сидит, изображая участие, а действительно вникает в то, что говорят его подчиненные. Однажды, например, он прервал главу Минсельхоза, который сообщал о поставках свинины в Индонезию, и объяснил ему, что в этой стране такое мясо покупать не будут, поскольку там исповедуют ислам.
Этот пример впечатлил французских журналистов, подчеркнувших, что знание географии очень важно для руководителя.
По их словам, президент РФ выгодно смотрится на фоне тех мировых лидеров, которые не могут отличить шиитов от суннитов. Неудивительно, что россияне так укрепили свои позиции в арабском мире. А те, кто не знает в чем разница между Ираком и Ираном, даже не понимают, каким образом и в каком месте эти позиции можно укрепить.
Некоторое главы государств, не то что в чужом регионе, но и в своих владениях разбираются очень слабо. Например, Эммануэль Макрон почему-то считает Французскую Гвиану островом, хотя эту заморскую территорию океан омывает только с одной стороны, а с другой она граничит с Бразилией и Суринамом.
Глядя на Путина, можно было бы сказать: учите, дети, географию и сможете стать президентами. Однако примеры других лидеров говорят об обратном: президентом можно стать, и не обладая глубокими познаниями, комментирует статью РИА Новости.
Тем не менее, те же самые французские издания не пытаются разгадать секрет «мирового могущества» Саркози, Макрона или Олланда. А вот Путин всегда и всем интересен – сколько уже статей написано в поисках его «тайной силы». А всё оказалось просто: хорошая учеба и упорный труд.
Так что, школьники, всё же учите географию, потому как, если уж становиться президентом, то таким, который сумеет вывести свою страну из геополитических конфликтов победительницей, - заключает агентство.
Автор материала отмечает, что и на заседаниях кабмина Путин не сидит, изображая участие, а действительно вникает в то, что говорят его подчиненные. Однажды, например, он прервал главу Минсельхоза, который сообщал о поставках свинины в Индонезию, и объяснил ему, что в этой стране такое мясо покупать не будут, поскольку там исповедуют ислам.
Этот пример впечатлил французских журналистов, подчеркнувших, что знание географии очень важно для руководителя.
По их словам, президент РФ выгодно смотрится на фоне тех мировых лидеров, которые не могут отличить шиитов от суннитов. Неудивительно, что россияне так укрепили свои позиции в арабском мире. А те, кто не знает в чем разница между Ираком и Ираном, даже не понимают, каким образом и в каком месте эти позиции можно укрепить.
Некоторое главы государств, не то что в чужом регионе, но и в своих владениях разбираются очень слабо. Например, Эммануэль Макрон почему-то считает Французскую Гвиану островом, хотя эту заморскую территорию океан омывает только с одной стороны, а с другой она граничит с Бразилией и Суринамом.
Глядя на Путина, можно было бы сказать: учите, дети, географию и сможете стать президентами. Однако примеры других лидеров говорят об обратном: президентом можно стать, и не обладая глубокими познаниями, комментирует статью РИА Новости.
Тем не менее, те же самые французские издания не пытаются разгадать секрет «мирового могущества» Саркози, Макрона или Олланда. А вот Путин всегда и всем интересен – сколько уже статей написано в поисках его «тайной силы». А всё оказалось просто: хорошая учеба и упорный труд.
Так что, школьники, всё же учите географию, потому как, если уж становиться президентом, то таким, который сумеет вывести свою страну из геополитических конфликтов победительницей, - заключает агентство.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/kremlinrussia
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