Франция удовлетворила запрос о выдворении российского экс-чиновника

В странах Евросоюза разбивают мечты отдельных российских коррупционеров на то, что в Западной Европе можно отсидеться в случае воровства бюджетных средств. Так, сегодня стало известно о принятом во Франции решении об экстрадиции в РФ бывшего главы финансового ведомства Московской области Алексея Кузнецова.В России Кузнецов обвиняется в мошенничестве и растрате в особо крупных размерах. Только по одному из эпизодов бывший министр финансов Подмосковья обвиняется в растрате 14 млн рублей из казны региона.Ранее сообщалось, что из-за деятельности Кузнецова Московская область потеряла около 10 млрд рублей.Информационное агентство ТАСС подтверждает информацию об удовлетворении российского запроса о выдворении Кузнецова.Г-на Кузнецова вполне можно считать рекордсменом региона по числу инкриминируемых ему преступлений, совершённых, будучи в должности главы финансового сектора Московской области. В качестве обвиняемого он проходит по трём статьям УК РФ. В общей сложности речь идёт (внимание!) о 22 (двадцати двух) преступлениях, включая легализацию имущества, нажитого преступным путём. Первоначально эпизодов в деле Кузнецова было около полутора сотен!Ранее Кузнецов был задержан в одном из местечек на Лазурном берегу во Франции, где проживал под своей фамилией после бегства из России.