Задержание шпиона из США проходило при передаче флэшки с секретными данными
Появились новые подробности о личности задержанного в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Напомним, что ранее брат Уилана заявил, что его родственник отправился в Россию на свадьбу. При этом было известно, что Уилан ранее проходил службу в морской пехоте США и уволился в 2008 году. «Росбалт» со ссылкой на источник сообщает, что Уилан был задержан при получении информационного носителя с данными о сотрудниках российских спецслужб. Задержание с поличным было проведено в гостиничном номере «Метрополя».
Сообщается, что на переданном гражданином России Уилану носителе («флэшка») содержались секретные данные о ряде сотрудников российских специальных служб, к которым давно присматривались представители АНБ и ЦРУ.
Сам Уилан, как сообщается, занимался вербовкой интересующих его россиян через сеть Интернет, используя для этого различные форумы. Скольких человек в РФ удалось завербовать американскому шпиону, не сообщается.
В материале говорится, что Уилан вёл работу в российском сегменте Интернета около 10 лет. Он регистрировался на различных форумах, рассказывал посетителям о том, как любит Россию, о том, что хочет выучить в совершенстве русский язык. При этом американские спецслужбы давали знать, кто из собеседников Уилана может представлять интерес для США.
С одним из таких людей Уилану и было поручено встретится "очно". Та самая встреча и произошла в отеле "Метрополь" несколько дней назад. Однако российские спецслужбы всё это время не дремали, и Уилан был задержан с поличным сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Пол Уилан имеет канадский паспорт.
После задержания к нему были допущены сотрудники американской дипломатической миссии.
Сообщается, что на переданном гражданином России Уилану носителе («флэшка») содержались секретные данные о ряде сотрудников российских специальных служб, к которым давно присматривались представители АНБ и ЦРУ.
Сам Уилан, как сообщается, занимался вербовкой интересующих его россиян через сеть Интернет, используя для этого различные форумы. Скольких человек в РФ удалось завербовать американскому шпиону, не сообщается.
В материале говорится, что Уилан вёл работу в российском сегменте Интернета около 10 лет. Он регистрировался на различных форумах, рассказывал посетителям о том, как любит Россию, о том, что хочет выучить в совершенстве русский язык. При этом американские спецслужбы давали знать, кто из собеседников Уилана может представлять интерес для США.
С одним из таких людей Уилану и было поручено встретится "очно". Та самая встреча и произошла в отеле "Метрополь" несколько дней назад. Однако российские спецслужбы всё это время не дремали, и Уилан был задержан с поличным сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Пол Уилан имеет канадский паспорт.
После задержания к нему были допущены сотрудники американской дипломатической миссии.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук, гостиница "Метрополь"
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