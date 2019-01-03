В Эр-Рияде сообщили о проведении первого заседания суда по делу Хашогги
Генпрокуратура Саудовской Аравии сообщила о проведении в четверг первого судебного заседания по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, передает ТАСС.
В релизе надзорного ведомства отмечается, что первое заседание было проведено в уголовном суде в столице королевства Эр-Рияде.
На первых слушаниях перед судом в присутствии своих адвокатов предстали одиннадцать 11 человек, обвиняемых в соучастии в убийстве журналиста. Пятерым из них – непосредственным исполнителям преступления – государственный обвинитель потребовал смертной казни.
После того как подсудимым было зачитано обвинение, все они попросили копию протокола обвинения и время на подготовку ответа. Их просьба была удовлетворена в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса.
Генеральная прокуратура продолжает следствие в отношении некоторых других обвиняемых. Ранее в рамках этого расследования в Генпрокуратуру Турцию были направлены два запроса с требованием передать имеющиеся по делу доказательства. Однако ответа до сих пор не поступило.
Напомним, убийство Хашогги произошло 2 октября 2018 года. Последний раз журналиста видели, когда он входил в здание саудовского консульства, расположенного в Стамбуле. На улице его ждала невеста, которую не пустили в дипучреждение, и которая позднее сообщила турецким властям об исчезновении жениха. Через две недели МИД Саудовской Аравии сообщил, что, по предварительным данным, Хашогги был случайно убит в консульстве во время вспыхнувшей драки.
Позже различные СМИ со ссылкой на источники написали, что тело журналиста было расчленено, а лицо изуродовано до неузнаваемости.
В последнее время Хашогги жил в Соединенных Штатах. У себя на родине, в Саудовской Аравии, был известен как оппозиционный журналист.
Джамаль Хашогги
В релизе надзорного ведомства отмечается, что первое заседание было проведено в уголовном суде в столице королевства Эр-Рияде.
На первых слушаниях перед судом в присутствии своих адвокатов предстали одиннадцать 11 человек, обвиняемых в соучастии в убийстве журналиста. Пятерым из них – непосредственным исполнителям преступления – государственный обвинитель потребовал смертной казни.
После того как подсудимым было зачитано обвинение, все они попросили копию протокола обвинения и время на подготовку ответа. Их просьба была удовлетворена в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса.
Генеральная прокуратура продолжает следствие в отношении некоторых других обвиняемых. Ранее в рамках этого расследования в Генпрокуратуру Турцию были направлены два запроса с требованием передать имеющиеся по делу доказательства. Однако ответа до сих пор не поступило.
Напомним, убийство Хашогги произошло 2 октября 2018 года. Последний раз журналиста видели, когда он входил в здание саудовского консульства, расположенного в Стамбуле. На улице его ждала невеста, которую не пустили в дипучреждение, и которая позднее сообщила турецким властям об исчезновении жениха. Через две недели МИД Саудовской Аравии сообщил, что, по предварительным данным, Хашогги был случайно убит в консульстве во время вспыхнувшей драки.
Позже различные СМИ со ссылкой на источники написали, что тело журналиста было расчленено, а лицо изуродовано до неузнаваемости.
В последнее время Хашогги жил в Соединенных Штатах. У себя на родине, в Саудовской Аравии, был известен как оппозиционный журналист.
- Использованы фотографии:
- https://www.vesti.ru
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