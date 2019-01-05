Путин берётся за Америку

Задержание в Москве под Новый год американского гражданина и канадского гражданина, бывшего морпеха США Пола Уилана, которому ФСБ инкриминирует проведение «шпионской акции», событие, безусловно знаковое, а именно поворотное. Это ответ и на арест в Америке Марии Бутиной по закону 30-х годов прошлого века, и другие аресты в Америке российских граждан по надуманным обвинениям, и вообще, за всё хорошее, что нам сделала Америка в прошлом году. А ещё это насмешка над санкциями: Москва даёт Конгрессу США ещё один повод для санкций, на их усмотрение.Аналитики CNN первые выказали соображения, что Москва подготавливает обмен Бутиной на Уилана, безгрешного бывшего морпеха, если не считать его увольнения со службы якобы за воровство. Мы можем только порадоваться, что у CNN такие аналитики. Такой обмен, конечно, возможен, после следствия и суда, может быть, даже по формуле «всех на всех». В тюрьмах США томятся много наших политзаключённых, так что, возможно, Уилан только первая ласточка.В данном случае речь идёт о повороте политики России в отношении США и всего Запада. Политика поиска компромиссов с западными партнёрами признана бесперспективной, об этом говорит не только задержание Уилана, но более всего новогодняя речь президента Владимира Путина. Он вообще не упомянул в ней Запад, никак, что пресвободная английская пресса сочла «дерзким» оскорблением. По её мнению, этим «Россия отвергает Запад». Это что, ещё за «дело Скрипалей» обязательно прилетит, отравленных и похищенных МИ5 с МИ6.Владимир Путин повторил в своей речи фактически мысль Александра III, что у России «есть только два союзника: армия и флот». Это заметили многие, но ещё более Путин повторил другую его мысль: «У России нет друзей!» Президент России сказал об этом другими словами, призвав россиян сплачиваться, «так как у России никогда не было и не будет помощников». Это ответ Москвы на все будущие санкции, вместе взятые. И вмешательство в дела России.Представляется, что миссия Пола Уилана в Москве была вполне рядовая: потереться-пообщаться с представителями нашей «либеральной оппозиции», что-то сказать на словах, что-то передать на словах, без передачи инструкций и отчётов о проделанной работе. Поэтому американские юристы с негодованием отрицают, что Пол выполнял в Москве некую секретную миссию. Раньше это сходило американцам с рук: если и привлекали к ответственности, то наших «правозащитников» за разнообразные западные гранты.Марию Бутину арестовали в Америке за куда более невинное общение с рядовыми американцами: она с оппозиционными деятелями Америки никогда не тусовалась. Отныне и американцам, и другим западным деятелям, особенно искусствоведам, будет, видимо, противопоказано вращаться в наших «правозащитных кругах».Сейчас появились «утечки», причём в наших прозападных интернет-СМИ, якобы Полу Уилану в номере гостиницы «Метрополь» была передана кем-то флэшка с гостайной: перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Через пять минут он был задержан сотрудниками ФСБ. Косвенно намекают, что флэшка была подброшена Уилану этим «кем-то».Но сути дела это не меняет: Уилан конфиденциально встречался с кем-то в «Метрополе», а может быть, и не только там. Он ведь часто бывал в России и раньше, и знает русский язык на базовом уровне. А сейчас вот приехал в Москву на свадьбу к другу. Скоро мы узнаем имя этого счастливца.Посол США в Москве Джон Хантсман уже встретился с Уиланом, заявлений от него пока не последовало. Зато госсекретарь Майк Помпео поспешил потребовать возвращения Уилана в США. Это вряд ли, что понимает и Помпео, но ему нужно сделать грозные заявления для аналитиков CNN. Наш «агент» Дональд Трамп пока молчит.Действительно, Трампу и аналитикам его стоит подумать, прежде чем опять начинать махать санкциями. Вообще, задержание Эрдоганом американского проповедника в Турции привело к кризису в американо-турецких отношениях. Тогда задержанием Уилана Москва говорит, что готова к дальнейшему ухудшению отношений с Вашингтоном, и, как говорится, «в гробу видела его санкции».Дело в том, что многие независимые аналитики считают, что санкционный пакет США пуст. Можно, конечно, ещё что-нибудь придумать, только это может ударить много больнее по долларовой системе США, а сырьевые и экспортные военно-технические ресурсы России в любом случае останутся в цене. По основным товарным группам широкого профиля, в первую очередь, продовольственным, Россия уже вполне импортозаместилась. И российский аналог SWIFT в пределах России уже работает. Слухи об отставке министра финансов США и архитектора антироссийских санкций Стива Мнучина намекают на толстые обстоятельства: он заигрался и поставил под удар финансовую систему США.Видимо, Москва в лице Владимира Путина переходит от политики «партнёрства», попыток договориться с западными «партнёрами» к их сдерживанию как противников России, с которыми пытаться договариваться бесполезно. Путин берётся за Америку аккуратно, начиная с зеркальных ответов на её поползновения. Последствия Москва, наверное, просчитала, и пришла к такому вот повороту.Заметим, что ужесточение внешнеполитических позиций Москвы совпало с началом активной фазы строительства «Северного потока 2» совместно с Германией наперекор санкционным угрозам из США. Германия очевидным образом отказалась следовать в русле энергетической политики США, что делает её в данный момент ситуативным партнёром России.И об Украине. Всё это ничего хорошего бандеровскому режиму Порошенко не предвещает. Глава МИД Сергей Лавров уже не стесняется давать ему нацистские эпитеты, это ведь не случайно. Киевские политологи в один голос говорят, что ситуация на Украине в 2019 году в связи с выборами и кризисом в экономике будет ухудшаться, некто Охрименко считает, что выборы могут перерасти в очередной майдан. Ухудшение отношений России с США, в принципе, развязывает Москве руки. Дальше хуже некуда.