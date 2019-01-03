В Киеве снова пообещали отправить корабли в Керченский пролив

Конец истории. Да, мы будем дальше это делать,

Киев вновь направит военные корабли через Керченский пролив в Азовское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Бирюкова.По его словам, любые украинские суда имеют право прохода через Керченский пролив без каких-либо препятствий.заявил он журналистам.Бирюков подчеркнул, что в этот раз украинские корабли будут сопровождать международные наблюдатели.Напомним, в декабре с подобным заявлением выступил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.На вопрос журналистов, возможно ли повторение такого шага, Турчинов ответил, что его нужно предпринять как можно скорее, поскольку «с этим нельзя медлить». Он также сообщил, что Киев предлагает принять участие в данном мероприятии своим зарубежным партнерам и представителям ОБСЕ.При этом секретарь СНБО признал, что пока на эту инициативу Киева никто не ответил.Напомним, 25 ноября три судна украинских ВМС были задержаны вместе с экипажами российскими пограничниками за незаконное пересечение государственной границы. Как сообщили тогда в ФСБ РФ, украинские суда не реагировали на законные требования российских пограничников и продолжали совершать опасное маневрирование. В итоге два бронекатера и буксир ВМСУ были задержаны с применением оружия Позже в Киеве заявили, что готовят жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.