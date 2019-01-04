У нас полезные переговоры, у них — подготовка к боям. С чем столкнутся Москва и Дамаск в 2019 году?
Откровенной неожиданностью для многочисленных российских, западноевропейских и ближневосточных военно-аналитических агентств, а также охватывающих сложность вопроса читателей стало анонсирование источниками в оборонном ведомстве США и администрации Белого дома процесса подготовки к «немедленному выводу» с территории Сирийской Арабской Республики всего американского военного контингента, включая атташе по вопросам обороны в военно-дипломатических структурах «Сирийских демократических сил» и штабе оппозиционной группировки «Магавир эль-Таура». Данный план, озвученный 20 декабря известнейшим изданием «The Wall Street Journal» и другими штатовскими порталами, спустя ещё одну неделю был преподнесён Дональдом Трампом как «железобетонное решение» Вашингтона для избавления от убыточных сирийских военно-политических «оков» и как первый этап ухода США от концепции «мирового жандарма», которая, по словам самого Трампа, якобы не имеет финансового возмещения со стороны занятых американскими войсками государств.
Естественно, у политологов, военных экспертов и даже простых обозревателей наспех состряпанное Трампом объяснение очередного слабо граничащего с реальностью плана ничего, кроме иронической ухмылки, не вызвало. Ведь ни один здравомыслящий человек сегодня не будет утверждать, что после установления совместного (со штабом «Syrian Democratic Forces») контроля над нефтяным месторождением «Аль-Омар» представители Центрального командования ВС США в целом и командования операцией «Inherent Resolve» в частности не получили от данного «лакомого» нефтяного поля ровно никаких дивидендов. Куда более смешными выглядели наигранные сетования Трампа на якобы «убыточную для американской казны сирийскую военную кампанию». И это при том, что сверхдержава с 716-миллиардным оборонным бюджетом, проект которого был анонсирован Сенатом в июне уходящего года, располагала на сирийском театре военных действий лишь 10-тысячным контингентом, в то время как в том же Афганистане американская войсковая группировка насчитывает порядка 15 тыс. военнослужащих.
Да и что уж здесь таить: основной воз «грязной работы» по подавлению наиболее недоговороспособных формирований ИГ (запрещено в России) и по заключению негласных «сделок» с более-менее сговорчивыми группировками псевдохалифата возлагался на плечи курдских подразделений SDF, в то время как главными действующими звеньями с американской стороны были лишь тактическая авиация ВВС США и батареи высокоточной ствольной и реактивной артиллерии КМП США (РСЗО HIMARS и гаубицы M777A2), периодически «покусывающие» игиловские опорники и наносящие удары по позициям сирийской армии в «хушамском кармане». Следовательно, говорить о каких-либо веских аргументах в пользу вывода всех без исключения подразделений КМП и ССО США из Рожавы в Ирак на текущем этапе совершенно не приходится. А теперь давайте взглянем на реальные факты, подтверждающие полное несоответствие громкого заявления главы Белого дома оперативно-тактической ситуации на сирийском ТВД.
Буквально на вторые сутки после «взорвавшего» западные и российские новостные порталы заявления Трампа, вызвавшего поток критики со стороны его советника по национальной безопасности Джона Болтона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, а также после вброса в медийное пространство не вполне соответствующей действительности информации о свёртывании американо-британской военной базы в районе Ат-Танфа (на неё, словно малые дети, «клюнули» многочисленные российские аналитические агентства), подразделения Корпуса морской пехоты и ССО США, как ни в чём не бывало, затеяли на территории 55-километровой зоны так называемой «безопасности» совместные с отрядами военизированной группировки «Магавир эль-Таура» наземные военные учения.
Манёвры отметились не только огневой работой по целям условного противника из стрелкового оружия и автоматических пушек легкобронированных боевых машин, но и десантированием по меньшей мере 8 грузовых парашютных платформ системы 463L «Pallet Cargo System» из грузового отсека военно-транспортного самолёта C-130J «Super Hercules» ВВС США. Вполне очевидно, что под защитными сетками данных платформ скрывались порядка 10—15 тонн боеприпасов, радиоэлектронного оборудования и медикаментов, предназначенных как для боевиков «Магавир эль-Тауры», так и для американо-британского военного контингента в Ат-Танфе. Момент сброса авиадесантируемых платформ был запечатлён на фотографии одного из представителей пресс-службы «Магавир эль-Таура», опубликованной на официальной «Твиттер»-страничке организации. Следовательно, любая информация относительно вывода штатовских войсковых подразделений из 55-километровой «зоны безопасности» является чистой воды фикцией, направленной на введение в заблуждение мировых СМИ. Между тем наблюдающаяся в Ат-Танфе ситуация является лишь малой толикой того военно-политического «хитросплетения», которое в последнее время охватило район Манбиджа.
В соответствии с последними данными, предоставленными РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента Михаила Алаеддина, а также компетентные источники в САА и Военном совете Манбиджа, получившие активную поддержку со стороны местного населения города подразделения «Сил тигра», «Национальных сил обороны Сирии» (NDF), а также 1-й и 4-й танковых дивизий сирийской армии приступили к формированию так называемого «кольца безопасности» вокруг основных городов района — Манбиджа и Эль-Аримах. Основной его целью является купирование грядущего «наступательного» броска со стороны механизированных подразделений турецкой армии, а также курируемых ГШ ВС Турции формирований «Free Syrian Army», отличившихся варварскими действиями в отношении местного населения Африна во время проведения операции «Оливковая ветвь». Некоторые российские и зарубежные СМИ по сей день объясняют возросшую сговорчивость полевых командиров YPG исключительно «уходом подразделений КМП и ССО США из Сирийского Курдистана в целом и Манбиджа в частности, а значит, и «сливом» курдов на растерзание FSA и турецкой армии». Данные от более информированных и менее ангажированных источников заставляют взглянуть на «манбиджский раунд» под совершенно иным углом.
Первое, на что следует обратить внимание, — это сохранение присутствия сил западной коалиции (во главе с США) в Манбидже и его окрестностях, зафиксированное фотокорреспондентами информационного агентства «AFP-News» 30 декабря 2018 года. Так, на улицах города были замечены осуществлявшие патрулирование американские бронемашины Oshkosh L-ATV. Более того, начиная с 28 декабря и заканчивая 31 декабря в окрестностях деревень Эк-Виран и Майра-Кабир американский контингент неоднократно применял осветительные снаряды для лишения военизированных формирований «Free Syrian Army» возможности внезапного прорыва первой линии обороны курдских отрядов YPG севернее Манбиджа. Данный факт позволяет нам сделать вывод, что САА взяла под полноценный контроль лишь Эль-Аримах (принадлежит району Эль-Баб) и дальние западные подступы к Манбиджу, а значит, ни о каком формировании «кольца безопасности САА» вокруг всего региона не может быть и речи. Очевидно, что оборонное и внешнеполитическое ведомства США ещё до Нового года по каналам НАТО получили от ГШ ВС Турции новые гарантии отказа от плана наступления на те районы Манбиджа, которые контролирует коалиция, а поэтому в зоне повышенного риска остаются лишь укрепрайоны правительственных сил в городе Эль-Аримах и его окрестностях.
Здесь мы имеем весьма противоречивую и непредсказуемую картину: с одной стороны, на фоне информации о частичном выводе из всего района Манбиджа на восточный берег Евфрата нескольких сотен бойцов SDF Эрдоган заявил об отсутствии необходимости проведения наземной операции (такое заявление прозвучало из его уст ещё до Нового года), с другой, — буквально ежедневно наблюдается милитаризация «эль-бабского плацдарма» артиллерийскими и бронетанковыми «кулаками» турецкой армии, что указывает лишь на выработку Анкарой эскалационного сценария в районе Эль-Аримах. Подтверждением этому стала информация о прибытии в контролируемый FSA город Кабасин механизированных и танковых бригад турецкой армии (в их распоряжении имеются десятки ОБТ M60T «Sabra Mk.2» и БМП ACV-15), а в приграничный турецкий город Яримка — самоходного артиллерийского дивизиона из 18 203-мм САУ M110A2 с дальностью стрельбы от 18,6 до 20,8 км (при использовании стандартных ОФС и активно-реактивных снарядов соответственно). В случае переброски данного дивизиона в район «эль-бабского плацдарма» турецкая армия установит огневой контроль над стратегически важными транспортными узлами в городах Мил-Виран, Абу-Мэндил и Макбарах, которые являются основными звеньями материально-технического обеспечения сирийской группировки войск, зашедшей в Эль-Аримах.
Если же ещё более внимательно взглянуть на карту, можно обратить внимание, что укрепрайоны САА и YPG в Эль-Аримах изначально оказались в своеобразном 11-километровом тактическом «кармане» у протурецких формирований FSA. Следовательно, при соответствующей артиллерийской поддержке со стороны ВС Турции и предоставлении полевым командирам «ребелов» должной информации о тактической обстановке посредством современных турецких БПЛА оптико-электронной и радиоразведки семейства «Bayraktar TB2 Tactical» перед турками открывается уникальная возможность оторвать от мухафазы Алеппо ещё один ценный в оперативно-тактическом плане район. При этом реализация коварного замысла руками десятков тысяч боевиков FSA, переброшенных в Кабасин и Эль-Баб, снимает с Анкары львиную долю ответственности в случае попадания под огонь «ребелов» нашей военной полиции, принимающей участие в усилении сирийского контингента в Эль-Аримах.
Вывод: если Анкара даст многотысячной «Свободной сирийской армии» (её численность в 7-10 раз превышает количество военнослужащих САА, NDF и YPG в целевом районе), карт-бланш на штурм «эль-аримахского кармана», единственным шансом для сохранения государственного суверенитета над данной территорией будет, во-первых, нанесение упреждающего ракетно-бомбового удара по «ребелам» силами тактической авиации ВКС России, во-вторых, тактически продуманное использование 5 господствующих высот (возвышенности Джаб эль-Хамир, кургана Казалат, а также гор Казалат, Боксез и Лэбидах), прикрывающих Эль-Аримах и имеющих высоту порядка 500—575 м. Что касается позиции турецкой верхушки, то, несмотря на озвученную главой российского МИДа Сергеем Лавровым «полезность» последних переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, её имперские замашки продолжат возрастать в геометрической прогрессии, что будет выражено в попытке захвата новых территорий.
Естественно, в этом раунде сирийского раздела курдский вопрос будет отодвигаться на второй план, передавая эстафетную палочку рудиментам территориальных амбиций Анкары. Основной же причиной задержки наступления FSA на Эль-Аримах является внезапная материализация многостороннего конфликта в стане военизированных группировок ещё одного протурецкого «болота» — «идлибского гадюшника». Широкомасштабные боестолкновения были намеренно спровоцированы боевиками «Тахрир аш-Шам» (путём обстрела автобуса с беженцами, приведшего к гибели десятилетнего мальчика и вызвавшего ответные действия со стороны «Ахрар аш-Шам» и «Харакат Нурраддин аз-Зинки» и «Сукур аль-Шам») для взятия под контроль новых территорий в провинции. До тех пор, пока ГШ ВС Турции не утрясёт «хаос» в кругах подручных террористов в Идлибе, ожидать эскалации в районе Эль-Аримаха не стоит.
Источники информации:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5972273
https://syria.liveuamap.com/
https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/463L-pallet.htm
https://snob.ru/news/169903
https://ria.ru/20181229/1548906496.html
Естественно, у политологов, военных экспертов и даже простых обозревателей наспех состряпанное Трампом объяснение очередного слабо граничащего с реальностью плана ничего, кроме иронической ухмылки, не вызвало. Ведь ни один здравомыслящий человек сегодня не будет утверждать, что после установления совместного (со штабом «Syrian Democratic Forces») контроля над нефтяным месторождением «Аль-Омар» представители Центрального командования ВС США в целом и командования операцией «Inherent Resolve» в частности не получили от данного «лакомого» нефтяного поля ровно никаких дивидендов. Куда более смешными выглядели наигранные сетования Трампа на якобы «убыточную для американской казны сирийскую военную кампанию». И это при том, что сверхдержава с 716-миллиардным оборонным бюджетом, проект которого был анонсирован Сенатом в июне уходящего года, располагала на сирийском театре военных действий лишь 10-тысячным контингентом, в то время как в том же Афганистане американская войсковая группировка насчитывает порядка 15 тыс. военнослужащих.
Да и что уж здесь таить: основной воз «грязной работы» по подавлению наиболее недоговороспособных формирований ИГ (запрещено в России) и по заключению негласных «сделок» с более-менее сговорчивыми группировками псевдохалифата возлагался на плечи курдских подразделений SDF, в то время как главными действующими звеньями с американской стороны были лишь тактическая авиация ВВС США и батареи высокоточной ствольной и реактивной артиллерии КМП США (РСЗО HIMARS и гаубицы M777A2), периодически «покусывающие» игиловские опорники и наносящие удары по позициям сирийской армии в «хушамском кармане». Следовательно, говорить о каких-либо веских аргументах в пользу вывода всех без исключения подразделений КМП и ССО США из Рожавы в Ирак на текущем этапе совершенно не приходится. А теперь давайте взглянем на реальные факты, подтверждающие полное несоответствие громкого заявления главы Белого дома оперативно-тактической ситуации на сирийском ТВД.
Буквально на вторые сутки после «взорвавшего» западные и российские новостные порталы заявления Трампа, вызвавшего поток критики со стороны его советника по национальной безопасности Джона Болтона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, а также после вброса в медийное пространство не вполне соответствующей действительности информации о свёртывании американо-британской военной базы в районе Ат-Танфа (на неё, словно малые дети, «клюнули» многочисленные российские аналитические агентства), подразделения Корпуса морской пехоты и ССО США, как ни в чём не бывало, затеяли на территории 55-километровой зоны так называемой «безопасности» совместные с отрядами военизированной группировки «Магавир эль-Таура» наземные военные учения.
Манёвры отметились не только огневой работой по целям условного противника из стрелкового оружия и автоматических пушек легкобронированных боевых машин, но и десантированием по меньшей мере 8 грузовых парашютных платформ системы 463L «Pallet Cargo System» из грузового отсека военно-транспортного самолёта C-130J «Super Hercules» ВВС США. Вполне очевидно, что под защитными сетками данных платформ скрывались порядка 10—15 тонн боеприпасов, радиоэлектронного оборудования и медикаментов, предназначенных как для боевиков «Магавир эль-Тауры», так и для американо-британского военного контингента в Ат-Танфе. Момент сброса авиадесантируемых платформ был запечатлён на фотографии одного из представителей пресс-службы «Магавир эль-Таура», опубликованной на официальной «Твиттер»-страничке организации. Следовательно, любая информация относительно вывода штатовских войсковых подразделений из 55-километровой «зоны безопасности» является чистой воды фикцией, направленной на введение в заблуждение мировых СМИ. Между тем наблюдающаяся в Ат-Танфе ситуация является лишь малой толикой того военно-политического «хитросплетения», которое в последнее время охватило район Манбиджа.
Сброс авиадесантируемых поддонов-платформ 463L в районе 55-километровой зоны безопасности (в окрестностях Ат-Танфа)
В соответствии с последними данными, предоставленными РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента Михаила Алаеддина, а также компетентные источники в САА и Военном совете Манбиджа, получившие активную поддержку со стороны местного населения города подразделения «Сил тигра», «Национальных сил обороны Сирии» (NDF), а также 1-й и 4-й танковых дивизий сирийской армии приступили к формированию так называемого «кольца безопасности» вокруг основных городов района — Манбиджа и Эль-Аримах. Основной его целью является купирование грядущего «наступательного» броска со стороны механизированных подразделений турецкой армии, а также курируемых ГШ ВС Турции формирований «Free Syrian Army», отличившихся варварскими действиями в отношении местного населения Африна во время проведения операции «Оливковая ветвь». Некоторые российские и зарубежные СМИ по сей день объясняют возросшую сговорчивость полевых командиров YPG исключительно «уходом подразделений КМП и ССО США из Сирийского Курдистана в целом и Манбиджа в частности, а значит, и «сливом» курдов на растерзание FSA и турецкой армии». Данные от более информированных и менее ангажированных источников заставляют взглянуть на «манбиджский раунд» под совершенно иным углом.
Первое, на что следует обратить внимание, — это сохранение присутствия сил западной коалиции (во главе с США) в Манбидже и его окрестностях, зафиксированное фотокорреспондентами информационного агентства «AFP-News» 30 декабря 2018 года. Так, на улицах города были замечены осуществлявшие патрулирование американские бронемашины Oshkosh L-ATV. Более того, начиная с 28 декабря и заканчивая 31 декабря в окрестностях деревень Эк-Виран и Майра-Кабир американский контингент неоднократно применял осветительные снаряды для лишения военизированных формирований «Free Syrian Army» возможности внезапного прорыва первой линии обороны курдских отрядов YPG севернее Манбиджа. Данный факт позволяет нам сделать вывод, что САА взяла под полноценный контроль лишь Эль-Аримах (принадлежит району Эль-Баб) и дальние западные подступы к Манбиджу, а значит, ни о каком формировании «кольца безопасности САА» вокруг всего региона не может быть и речи. Очевидно, что оборонное и внешнеполитическое ведомства США ещё до Нового года по каналам НАТО получили от ГШ ВС Турции новые гарантии отказа от плана наступления на те районы Манбиджа, которые контролирует коалиция, а поэтому в зоне повышенного риска остаются лишь укрепрайоны правительственных сил в городе Эль-Аримах и его окрестностях.
Американские L-ATV в Манбидже (31 декабря 2018 года)
Здесь мы имеем весьма противоречивую и непредсказуемую картину: с одной стороны, на фоне информации о частичном выводе из всего района Манбиджа на восточный берег Евфрата нескольких сотен бойцов SDF Эрдоган заявил об отсутствии необходимости проведения наземной операции (такое заявление прозвучало из его уст ещё до Нового года), с другой, — буквально ежедневно наблюдается милитаризация «эль-бабского плацдарма» артиллерийскими и бронетанковыми «кулаками» турецкой армии, что указывает лишь на выработку Анкарой эскалационного сценария в районе Эль-Аримах. Подтверждением этому стала информация о прибытии в контролируемый FSA город Кабасин механизированных и танковых бригад турецкой армии (в их распоряжении имеются десятки ОБТ M60T «Sabra Mk.2» и БМП ACV-15), а в приграничный турецкий город Яримка — самоходного артиллерийского дивизиона из 18 203-мм САУ M110A2 с дальностью стрельбы от 18,6 до 20,8 км (при использовании стандартных ОФС и активно-реактивных снарядов соответственно). В случае переброски данного дивизиона в район «эль-бабского плацдарма» турецкая армия установит огневой контроль над стратегически важными транспортными узлами в городах Мил-Виран, Абу-Мэндил и Макбарах, которые являются основными звеньями материально-технического обеспечения сирийской группировки войск, зашедшей в Эль-Аримах.
Если же ещё более внимательно взглянуть на карту, можно обратить внимание, что укрепрайоны САА и YPG в Эль-Аримах изначально оказались в своеобразном 11-километровом тактическом «кармане» у протурецких формирований FSA. Следовательно, при соответствующей артиллерийской поддержке со стороны ВС Турции и предоставлении полевым командирам «ребелов» должной информации о тактической обстановке посредством современных турецких БПЛА оптико-электронной и радиоразведки семейства «Bayraktar TB2 Tactical» перед турками открывается уникальная возможность оторвать от мухафазы Алеппо ещё один ценный в оперативно-тактическом плане район. При этом реализация коварного замысла руками десятков тысяч боевиков FSA, переброшенных в Кабасин и Эль-Баб, снимает с Анкары львиную долю ответственности в случае попадания под огонь «ребелов» нашей военной полиции, принимающей участие в усилении сирийского контингента в Эль-Аримах.
Вывод: если Анкара даст многотысячной «Свободной сирийской армии» (её численность в 7-10 раз превышает количество военнослужащих САА, NDF и YPG в целевом районе), карт-бланш на штурм «эль-аримахского кармана», единственным шансом для сохранения государственного суверенитета над данной территорией будет, во-первых, нанесение упреждающего ракетно-бомбового удара по «ребелам» силами тактической авиации ВКС России, во-вторых, тактически продуманное использование 5 господствующих высот (возвышенности Джаб эль-Хамир, кургана Казалат, а также гор Казалат, Боксез и Лэбидах), прикрывающих Эль-Аримах и имеющих высоту порядка 500—575 м. Что касается позиции турецкой верхушки, то, несмотря на озвученную главой российского МИДа Сергеем Лавровым «полезность» последних переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, её имперские замашки продолжат возрастать в геометрической прогрессии, что будет выражено в попытке захвата новых территорий.
Естественно, в этом раунде сирийского раздела курдский вопрос будет отодвигаться на второй план, передавая эстафетную палочку рудиментам территориальных амбиций Анкары. Основной же причиной задержки наступления FSA на Эль-Аримах является внезапная материализация многостороннего конфликта в стане военизированных группировок ещё одного протурецкого «болота» — «идлибского гадюшника». Широкомасштабные боестолкновения были намеренно спровоцированы боевиками «Тахрир аш-Шам» (путём обстрела автобуса с беженцами, приведшего к гибели десятилетнего мальчика и вызвавшего ответные действия со стороны «Ахрар аш-Шам» и «Харакат Нурраддин аз-Зинки» и «Сукур аль-Шам») для взятия под контроль новых территорий в провинции. До тех пор, пока ГШ ВС Турции не утрясёт «хаос» в кругах подручных террористов в Идлибе, ожидать эскалации в районе Эль-Аримаха не стоит.
Источники информации:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5972273
https://syria.liveuamap.com/
https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/463L-pallet.htm
https://snob.ru/news/169903
https://ria.ru/20181229/1548906496.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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