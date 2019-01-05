Записки Колорадского Таракана. Новогодний свинский символ надежды…



















Ну ведь красота, разве нет? И вкуснота, кстати.













Хотя вот это простой минимализм — глинтвейн и шашлык. Достаточно.



Ну ведь красота, разве нет? И вкуснота, кстати.Хотя вот это простой минимализм — глинтвейн и шашлык. Достаточно.







Терраса... Я вам так скажу: перепробовать все приготовленное там не смог бы даже миллионер. Просто рвануло бы примерно на половине.









Коза. Вообще не символ абсолютно, но фотографировались с нею очень даже охотно. С другой стороны, свинье было бы и холодно чересчур, и опасно. С таким количеством шашлычников любая свинья инфаркт бы заработала в момент.





Симфонический оркестр на легком таком морозе в 12 градусов, играющий зажигательные плясовые — я вам честно скажу, вы видите толпу, в толпе и молодняк, и такие как я. Ну лучше, чем все эти бормоталки-дрыгалки-задовертелки.











Терраса... Я вам так скажу: перепробовать все приготовленное там не смог бы даже миллионер. Просто рвануло бы примерно на половине.Коза. Вообще не символ абсолютно, но фотографировались с нею очень даже охотно. С другой стороны, свинье было бы и холодно чересчур, и опасно. С таким количеством шашлычников любая свинья инфаркт бы заработала в момент.Симфонический оркестр на легком таком морозе в 12 градусов, играющий зажигательные плясовые — я вам честно скажу, вы видите толпу, в толпе и молодняк, и такие как я. Ну лучше, чем все эти бормоталки-дрыгалки-задовертелки.















Это такое конфетти. С намеком, наверное.





Не термос, а машина времени.



Это такое конфетти. С намеком, наверное.Не термос, а машина времени.

Здравствуйте, здравствуйте, мои обожаемые, любящие меня и не очень! И даже те, кто злобно бухтит в мой адрес, пусть и имея на это основания!Для начала позвольте мне поздравить мою многотысячную аудиторию читающих с наступившим Новым годом! И позвольте вам пожелать… Впрочем, я вот вам пожелаю так, самолично.Да, не особо я умею говорить в эту странную штуку, вообще ужасная вещь – камера. Как наведут на тебя – не знаешь, куда деваться. Хуже пушкиНо что смог из себя выдавить, то смог. Вот. Но в письменном виде добавлю: всем вам, мои дорогие, желаю еще Надежды. С большой буквы, хоть это и не имя в полном смысле слова. Нам всем она нужна, кому-то больше, кому-то меньше, но без нее – никак.Нам просто необходимо не разучиться надеяться на лучшее. Нам – это всем: русским, украинцам, белорусам, казахам. Всем. Надеяться на то, что мы будем жить спокойнее, стабильнее, богаче.И всем вам, оставшимся за указателем «Дурдом – туда», я желаю именно надежды. На светлое, хорошее, красивое – но – Будущее.Мне тут один задохлик из университетских сказанул недавно такую пословицу от древних греков, я аж обалдел. «Будущее у богов на коленях».Нет, ничего так, вот проблема в том, что с некоторых пор я не люблю, когда на коленях. Особенно – будущее. Особенно – если это наше будущее.И, знаете, возвращаясь своей памятью на пять лет тому назад, я вам скажу, что отблески костров Майдана ничуть не отличаются от костров Майданека. А скандируемая хором «Ганьба!» если с соседней улицы слушать, очень похожа на «Зиг хайль!»Да только дай вам боже не услышать никогда.Но тут у каждого народа свой крест, видимо, мы в курсе, что не там свернули, вот теперь таскаем эту дрынину на себе.Но я вам совершенно о другом хотел рассказать. Да, у нас еще целый год впереди, и я, если не отловят в натуре, еще вам рискну надоесть. И про выборы мы поговорим, и про все остальное. Но сегодня я хочу вам рассказать, как мы встречали 2019-й. Кому это интересно.Наш древний Киев видал за свою историю много всякого. И плохого, и очень плохого. Одно слово – Древний…Несмотря на то, что годы уже того, к землице пригибают, я всю эту ночь (ладно, почти всю) прошатался по улицам в весьма отличной компании. И таких были тысячи, кто дома не усидел. Именно так, чтобы встретить новый год среди людей, а не дома.Тысячи киевлян были в ту ночь на улицах. Я вам их покажу еще, естественно. И я ходил, смотрел, беседовал, ведь согласитесь, только в новогоднюю ночь можно просто подойти к компании и сказать заветное «з новим роком», и все – ты свой.Уверен, на всех просторах вашей бескрайней России то же самое было.Такая она, волшебная новогодняя ночь в Киеве. И я предлагаю вам пройти со мной по Киеву вместе.Я бы мог бесконечно долго распространяться на ту тему, что Киев просто прекрасен и днем, и ночью. И киевляне, настоящие кияне, с лицами, а не мордами, спрятанными под масками, это реальное украшение города. Могу, но не стану. Я просто четыре с лишним часа ходил в праздничной толпе, перетекая с майдана на ВДНХ, потом на Подол... где и остался. Такого, как на Подоле, не было больше нигде.И естественно, я не обойду, кроме духовных вещей и нормальной пищи для тела. А этого было предостаточно.Веселья тоже хватало. На любой вкус.Но волынщик на Подоле — это было нечто. Парень играл как музыкальный автомат, только заряжай его. Глинтвейном, понятное дело. Как настоящего шотландца, не грогом, так хоть глинтвейном. Главное... ну вы поняли.Вы видите лица? Я тоже вижу.Ну это как... Это вот так: пришел все-таки!И даже обратно до дома я ехал в непростом составе. Впрочем, судите сами, хоть и не самый удачный снимок.Мы встретили очередной год. И, скажу вам честно и откровенно, мы на него возлагаем большие надежды. У нас тут предстоит большое шоу с пока непонятным концом, но многие уже понимают, что надо пробовать, надо стараться изменить существующий порядок дел.Можно много опять-таки говорить на тему того, что мы потеряли, как нас оседлал Гидрант, но это у нас и так все разумные понимают. И понимают, что Гидранту не просто надо дать пинка, а не посадить еще кого-то похуже. Но об этом мы еще поговорим от души.Пока же я вас всех еще раз обнимаю всеми шестью лапами, желаю вам чтобы ваш новый год был как минимум лучше ушедшего. Свинья не съест, мы сами любого кабана на сало пустим, так что до встреч в новом году, будем жить!