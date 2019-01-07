Замполиты-политруки, но уж точно не комиссары. Часть 3

Судя по публикациям и различным комментариям, реакция в российском обществе на создание военно-политического главка претерпевает транформационный период. От первых возбужденных ожиданий реставрации в армии политработников и политотделов советского образца, через обсуждение особенностей реформирования всей системы работы с военнослужащими в современных условиях и до нынешней, во многом косметической, реорганизации на основе прежней системы воспитательной работы в вооруженных силах. Никаких революционных перемен не произошло и, судя по всему, не предвидится. Все планируется и осуществляется в рамках оптимизации и бюджетирования, с минимальными затратами и без коренных преобразований.Что касается основных направлений военно-политической работы, то на основе данных из открытой печати можно выделить следующие из них:— военно-политическая подготовка;— агитационно-информационная работа;— морально-психологическая подготовка;— духовно-патриотическая работа;— военно-правовая работа по укреплению воинской дисциплины и правопорядка;— военно-социальная работа со всеми категориями личного состава и членами их семей;— индивидуально-воспитательная работа со всеми категориями военнослужащих;— культурно-просветительная работа в местах постоянной дислокации и в полевых условиях.Помимо этих базовых направлений, предполагается поддержание связей с родителями и близкими военнослужащих, взаимодействие с религиозными представителями традиционных конфессий, участие в военно-патриотическом воспитании гражданской молодежи, изучение и распространение передового опыта лучших военных специалистов, отличившихся в учебно-боевой подготовки и в ходе учений или тренировок. Возможны и другие дополнительные направления военно-политической работы в зависимости от обстановки или конкретной ситуации.А вот в отношении некоторых прежних обязанностей офицера-воспитателя, которые могут быть включены и в новые обязанности замполита, надо подумать, стоит ли их оставлять в уставных положениях в том виде, как они сейчас существуют. Несколько примеров на эту тему. В обязанностях зама командира роты по воспитательной работе в статье 148 УВС ВС РФ записано, что он в мирное и военное время отвечает за «действенность работы по обеспечению безопасности военной службы». Согласно статье 149 УВС он обязан «воспитывать у военнослужащих ответственность за выполнение требований безопасности военной службы, обобщать и распространять положительный опыт работы в роте по обеспечению выполнения этих требований». Вроде бы, на первый взгляд, все правильно. Однако, лишь для мирного времени. А в военное время о какой безопасности военной службы может идти речь? Ведь еще Ленин в 1921 году говорил, ссылаясь на немецкого военного классика Карла фон Клаузевица, что «стихия войны есть опасность». В годы гражданской войны вождь пролетариата проштудировал и законспектировал труды германского военного теоретика. Хотя Ленин немного неточно изложил его цитату из труда «О войне». В первоисточнике она звучит так: «Война есть крайне опасное дело…» Но как бы эта фраза ни звучала, ее смысл исключает любую возможность соблюдения правил безопасности военной службы в боевой обстановке. Так что этот пункт УВС в военное время заранее невыполним, поэтому нуждается в коррективах.Или другой пример из обязанностей ротного воспитателя. Он обязан проводить «воспитательную работу по предотвращению наркомании среди военнослужащих». Да, безусловно, предостерегать личный состав от пагубности наркомании и других девиантных отклонений в поведении он должен. А вот воспитывать склонного к наркомании военнослужащего дело, во многом, безнадежное. На наш взгляд, это надо учесть при разработке обязанностей ротного замполита. Главная его задача — выявить такого военнослужащего. Далее его требуется отчислить из подразделения и передать в руки врачей-наркологов и клинических психологов. Попытки замполита исправить девиантное поведение солдата самостоятельно могут привести к тяжелым последствиям.На наш взгляд, весьма удачно выбрана и неоднократно озвучена базовая триада ключевых направлений работы военно-политических органов и замполитов. «Патриотизм, государственность и духовность, — подчеркнул генерал Картаполов, — формируют моральный облик армии». Начальник военно-политического главка во многих своих выступлениях и интервью в СМИ неоднократно употреблял понятие «идеология», применительно к формированию целей, задач и направлений военно-политической работы в ВС РФ. Постепенно в общественном сознании появляется некое общее представление о том, чем же будет заниматься новая структура минобороны. Однако многие высказывают сомнение относительно результативности военно-политической работы, поскольку в стране и, соответственно, в армии, по их мнению, отсутствует общенациональная идея, консолидирующая все российское общество. Сейчас ситуация видится еще более сложной, если не сказать — тупиковой. До сих пор такая идея четко не сформулирована в том виде, в котором она будет воспринята и внутренне одобрена большинством россиян. Казалось бы, после этого военно-политическая и патриотическая работа в войсках сразу бы пошла на подъем.Однако на этом пути существует серьезное препятствие в виде статьи 13 Конституции РФ, которая гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Иными словами, основной российский закон прямо запрещает проведение идеологической работы в ВС РФ, даже если для этого будет предложена некая общепринятая национальная идея. Поэтому вместо понятия «идеология» в публикациях часто используются термины «мировоззрение», «убеждения», «взгляды» и т.д. Однако, согласно словарям синонимов русского языка, все они являются синонимами понятия «идеология». Так что с формулировками надо работать более корректно и профессионально, предварительно уясняя их толкование и степень соответствия логике и смыслу использования в тексте. Правда, председатель Госдумы В.В. Володин перед Новым годом обозначил необходимость пересмотра некоторых положений Конституции РФ. Однако, на наш взгляд, вряд ли он имел ввиду устранение правовых коллизий в связи с применением понятия «идеология» в конституционных нормах.Вопрос подготовки военно-политических работников и их переподготовки из числа офицеров-воспитателей далеко не праздный. Начальник ГВПУ эту задачу назвал 3-м этапом в плане реорганизации и становления военно-политических органов. И завершиться он должен, в основном, к 1 марта 2019 года. Хотя собственно набор слушателей и курсантов предполагает начало планового обучения с 1 сентября этого года.Планируется, что первоначально обучение по новым учебным программам начнется в Военном университете и в некоторых других военных вузах. Их перечень еще не был озвучен, но, как мы полагаем, в целях экономии бюджетных средств такая подготовка будет организована в форме отдельных учебных групп в уже существующих училищах и военных институтах. Специализированное военно-политическое училище открывать не планируется. Об этом говорил и генерал А.В. Картаполов, отметив, что возможно где-то будут созданы и самостоятельные факультеты. Для сравнения: в СССР в конце 1980-х годов существовали Военно-политическая академия им. Ленина и 14 высших военно-политических училищ (ВВПУ), включая политфак Ростовского ВВКУ, а также профильные ВВПУ для погранвойск и внутренних войск.Политработники готовились по видам и родам войск. Обязательным условием обучения был уровень подготовки, позволяющий замполиту в пределах установленных нормативов выполнять учебные и боевые задачи по предназначению своей части. Поэтому в авиации замполит-выпускник Курганского ВВПУ должен был летать, выпускник Киевского ВВПУ должен был ходить в дальние походы и нести службу на корабле, а выпускник Свердловского ВВПУ обязан был умело и профессионально водить бронетанковую технику и стрелять из всех видов артсистем, стоящих на вооружении. Такие же требования предъявлялись и к другим выпускникам-замполитам. Так что замполит на боевом дежурстве в РВСН в составе дежурных смен и расчетов — это тоже было правилом, а не исключением. Конечно, подготовка замполитов сегодня потребует заново пересмотреть существующие и создать новые учебные программы, написать учебники или хотя бы на первое время методические пособия.В начале октября 2108 года начальник Военного университета доложил о том, что ученый совет уже подготовил предложения по ряду специализаций будущего профстандарта для подготовки замполитов ротного звена. Генерал И.В. Мишуткин предложил это направление назвать военно-политической специальностью. Судя по публикациям СМИ, речь может идти о получении Военным университетом образовательной лицензии на подготовку специалистов и, возможно, магистров по 4-м новым специализациям: информационно-пропагандистская, культурно-досуговая, военно-социальная и военно-педагогическая работа в войсках. По состоянию на начало января 2019 года на сайте Военного университета размещен текущий перечень 7 специальностей, по которым ведется подготовка с 5-летним сроком обучения. Из них только две с известными оговорками могут быть отнесены к даже еще прежней воспитательной структуре. Речь идет о специальностях «Психология служебной деятельности» и «Педагогика и психология девиантного поведения». Соответственно, выпускники получали квалификации «Психолог» и «Социальный педагог». Здесь специализация воспитателя по девиантному поведению наводит на определенные размышления. Девиантное означает отклоняющееся поведение. Чаще всего в таких случаях речь идет о негативной девиации — алкоголь, наркотики, психические отклонения, склонность к суициду, преступные наклонности и т.п. Подготовка для армии специалистов по такой специальности может создавать впечатление, что воспитатель работал только с этим контингентом военнослужащих, которых якобы достаточно много в армейских рядах. Иначе зачем 5 лет готовить за казенный счет такого специалиста для Вооруженных сил? Кстати, начальник Военного университета предложил сохранить эту специальность и для подготовки будущих ротных замполитов, но с небольшой коррективой в названии — «психологическая профилактика девиантного поведения среди военнослужащих».Как бы вновь не получилась ситуация как с педагогическим методом А. Макаренко. Его опыт работы с малолетними и подростковыми правонарушителями в трудовой колонии, как многие знают, стали пропагандировать и тиражировать для массового применения в отношении обычных учеников во всех школах страны. Вряд ли это следует повторять в армейских условиях.Кстати, в Военном университете организована подготовка офицеров для батальонного звена и выше. При этом в качестве магистратуры для них открыты две специальности: «Тактика» со специализацией по виду (роду) войск и «Организация морально-психологического обеспечения». Задача морально-психологического обеспечения перед военно-политическими органами остается, поэтому и специальность, видимо, сохранится. Критерии для отбора кандидатов на учебу: высшее образование, выслуга не менее 7 лет, воинское звание не ниже капитана, должность майорская и обязательный профотбор перед зачислением на учебу. Правда, в советские времена поступить в ВПА имени Ленина было сложнее, но и образование тогда получали академическое — высшее военное. Многие выпускники сразу по окончании назначались замполитами полков.Создание отдельной кадровой службы для военно-политических работников не планируется. В ГлавПУРе советских времен у политсостава была своя кадровая вертикаль. Подобная структура, по словам замглавы военного ведомства, на сегодняшний день не нужна. "Наша кадровая система, — отметил генерал А.В. Картаполов, — справляется со всеми задачами".В качестве важной кадровой задачи были определены приоритеты по возвращению офицерских категорий и штатных должностей психологам, которые сейчас относятся к гражданскому персоналу. Возможно, на срочность этого решения повлияло привлечение их на недавние учения с размещением на передовых рубежах войск в полевых условиях. Можно предположить, что в этом случае возникли непредвиденные сложности. Ведь они не военнослужащие — им не прикажешь.Касательно кадрового состава замполитов настораживают некоторые высказывания руководства нового главка. На сайте еженедельника «Звезда» в начале сентября прошлого года было размещено интервью с генералом А.В. Картаполовым. В частности, приводится следующее его высказывание: «Кстати, мы считаем, что эта должность — заместитель командира по военно-политической работе — в процессе личного служебного роста должна стать если не обязательной, то желательной ступенькой при формировании будущего большого военачальника. Любому офицеру такая работа даст по-настоящему бесценный опыт». После прочтения сразу возникают разные ассоциации и предположения. Если должность замполита станет одной из ступенек военной карьеры офицеров, не имеющих соответствующего уровня специальной подготовки и опыта военно-политической работы, то можно лишь представить грустные последствия такого отношения к личному составу и к состоянию военно-политической работы в целом. Кстати, непонятно, с какой должностной позиции категорию замполита предполагается сделать «проходной» для офицеров других специальностей. В том же интервью еженедельнику «Звезда» прозвучала и другая мысль о том, что, возможно, будут введены «должности политруков на уровне взводов, ими могут стать контрактники…» Также сложно для понимания и высказывание генерала в другом интервью «Военно-промышленному курьеру» о том, что «подошло время назначать помощником командира роты (батареи) по военно-политической работе сержантов из числа военнослужащих по контракту».Надеемся, что здесь вкрались какие-то неточности в изложении сказанного главным руководителем военно-политической работы в ВС РФ или опубликовано то, что еще проходит стадии обсуждения. Либо ситуация с кадрами замполитов ротного звена настолько плачевная, что приходится рассматривать кандидатуры контрактников на эти офицерские должности. К тому же должности помощника командира роты по военно-политической работе и политрука во взводе должны быть предусмотрены уставом. А рассматривать эти позиции как общественное поручение вряд ли целесообразно и продуктивно. В любом случае, здесь какие-то неточности в изложении или какой-то системный сбой в построении военно-политической структуры.Многие вопросы практического становления системы военно-политических органов были рассмотрены на сборе руководящего состава ГВПУ и вновь назначенных политработников в начале декабря 2018 года. Знаменательно, что этот сбор стал первым за последние почти 30 лет. Помимо теоретических вопросов и лекций, замполиты-руководители всех уровней приняли участие полевых тренировках на базе войсковых частей, где отрабатывались задачи по формированию морально-политической и психологической готовности личного состава к выполнению боевых и специальных задач. С военно-политическими работниками были проведены методические и другие занятия по различным направлениям их работы. В любом случае у них теперь есть понимание общих задач на 2019 год, своей роли и месте в военно-политической системе. Все это должно способствовать результативной работе возрожденных замполитов и военно-политических органов.Продолжение следует...