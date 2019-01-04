В Бразилии заявили об опасности со стороны ВКС РФ в Венесуэле

В Бразилии обеспокоились сотрудничеством России и Венесуэлы в военной отрасли. Напомним, что после визита самолётов ВКС РФ в Каракас беспокойство выразили и в Вашингтоне, так как подлётное время стратегических бомбардировщиков ВКС РФ с севера Венесуэлы до штата Флорида составляет всего несколько минут.Новоиспечённый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что прилёт российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу несёт опасность для Бразилии. По словам Болсонару, Бразилия намеревается обсудить возможность размещения военной базы США на своей территории. По словам президента Бразилии, учения ВКС РФ в Венесуэле - "опасный прецедент".При этом новый президент Бразилии назвал правление президента Мадуро в Венесуэле диктаторским режимом, которому необходимо противостоять. Болсонару заявил, что нельзя допустить того, чтобы Венесуэла «сломала политический позвоночник Бразилии», иначе в стране установится венесуэльский вариант режима.По словам президента Бразилии, возможность открытия в стране военной базы США – это новый шаг по интеграции с Соединёнными Штатами. По словам Болсонару, эта интеграция может перетечь из экономической в политическую и военную с открытием баз ВВС (ВМС) США.Жаира Болсонару в Бразилии называют радикально правым популистом, готовым действовать по зову страстей. Ранее в американской прессе было заявлено, что новый президент Бразилии – невыгодная для Москвы кандидатура.