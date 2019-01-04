В СБУ начали расследование попытки "госпереворота 2018 года"

СБУ объявила о начале расследования дела о попытке госпереворота на Украине в 2018 году. Сообщается, что такого рода попытка якобы предпринималась весной прошлого года. В частности, отмечается, что «злоумышленники» собирались в Чехии на «Первый национальный украинский конгресс», в ходе которого украинский парламент , генеральная прокуратура, МВД и ряд других властных структур Украины были признаны незаконно действующими организациями.В Службе безопасности Украины решили, что такого рода мероприятия несут угрозу украинской государственности. На самом деле, решение службы безопасности Украины выглядит откровенным лицемерием, так как события февраля 2014 года, когда в Киеве установилась новая власть, эта самая власть переворотом не считает.В Чехии на упомянутом конгрессе было принято решении о создании УНА (Украинской народной армии), а также Украинского народного трибунала и тайной полиции.Примечательно, что майданные власти Украины принципиально легко, избавляясь от соперников, объявляют сторонниками госпереворота всех тех, кто не согласен с официальным Киевом.При этом на Украине продолжаются аресты политических оппонентов под видом борьбы с зарубежной разведкой.