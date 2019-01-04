В СБУ начали расследование попытки "госпереворота 2018 года"
СБУ объявила о начале расследования дела о попытке госпереворота на Украине в 2018 году. Сообщается, что такого рода попытка якобы предпринималась весной прошлого года. В частности, отмечается, что «злоумышленники» собирались в Чехии на «Первый национальный украинский конгресс», в ходе которого украинский парламент , генеральная прокуратура, МВД и ряд других властных структур Украины были признаны незаконно действующими организациями.
В Службе безопасности Украины решили, что такого рода мероприятия несут угрозу украинской государственности. На самом деле, решение службы безопасности Украины выглядит откровенным лицемерием, так как события февраля 2014 года, когда в Киеве установилась новая власть, эта самая власть переворотом не считает.
В Чехии на упомянутом конгрессе было принято решении о создании УНА (Украинской народной армии), а также Украинского народного трибунала и тайной полиции.
Примечательно, что майданные власти Украины принципиально легко, избавляясь от соперников, объявляют сторонниками госпереворота всех тех, кто не согласен с официальным Киевом.
При этом на Украине продолжаются аресты политических оппонентов под видом борьбы с зарубежной разведкой.
В Службе безопасности Украины решили, что такого рода мероприятия несут угрозу украинской государственности. На самом деле, решение службы безопасности Украины выглядит откровенным лицемерием, так как события февраля 2014 года, когда в Киеве установилась новая власть, эта самая власть переворотом не считает.
В Чехии на упомянутом конгрессе было принято решении о создании УНА (Украинской народной армии), а также Украинского народного трибунала и тайной полиции.
Примечательно, что майданные власти Украины принципиально легко, избавляясь от соперников, объявляют сторонниками госпереворота всех тех, кто не согласен с официальным Киевом.
При этом на Украине продолжаются аресты политических оппонентов под видом борьбы с зарубежной разведкой.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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