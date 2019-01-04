В США: Вашингтон поставил Москву перед сложным выбором в Сирии

Ситуация такова, что если Россия допустит вхождение турецких военных на северные сирийские территории, то сразу же потеряет своё влияние на Дамаск и Тегеран.

Американский военнослужащий в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал для телеканала FoxNews сложившуюся ситуацию в Сирии. По словам отставного американского полковника, США произвели «блестящую операцию» по выводу войск из Сирийской Арабской Республики. Макгрегор заявляет, что одновременно с выводом военного контингента США из САР Россия сталкивается со сложной ситуацией. По его словам, Москве придётся делать сложный выбор между своими союзниками в Сирии. Речь идёт о Турции и Иране, которые наряду с Россией участвуют в операциях на сирийской территории.Макгрегор:Полковник армии США, выступающий на FoxNews в качестве военного эксперта, отметил, что разворачивается противостояние за те сирийские регионы, которые заселены преимущественно курдами.Напомним, что в декабре Дональд Трамп неожиданно для многих объявил о скором выводе войск США из Сирии. Однако через несколько дней сенатор Линдси Грэм заявил, что после беседы с президентом США сделал вывод о том, что в выводе американских войск из САР может проявить себя некоторая пауза.Ранее из Сирии пришли сообщения о том, что Манбидж, который патрулировался турками и американцами, заняли военнослужащие сирийской армии.