ВСУ перебросили очередную партию миномётов "Молот" на Донбасс
Из Донбасса поступают сообщения о новом этапе переброски украинских подразделений в регион, где на данный момент «де-юре» действует режим новогоднего (рождественского) перемирия. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, Киев перебросил в направлении линии соприкосновения сторон миномётный взвод.
В регионе ВСУ доставили очередную партию миномётов «Молот», которые на самой Украине получили печальную известность вследствие своей крайней ненадёжности. Напомним, что ранее несколько 120-мм миномётов «Молот» взорвались при использовании (в том числе во время учений) украинскими военнослужащими. Выяснилось, что производитель при создании «Молотов» применил не соответствующий стандарту такого типа оружия металл. При выстреле может происходить деформация, что и приводит к взрыву миномёта.
Обращает на себя внимание тот факт, что официально на Украине расследование по поводу разрывов миномётов «Молот» до сих пор продолжается, и их использование на данный момент запрещено.
На этом фоне приходят сообщения о том, что военнослужащие ВСУ несколько раз нарушили режим перемирия, осуществив обстрелы территории в направлении Горловки. В этом районе сложность ситуации состоит в том, что ВСУ вследствие своих продвижений получили возможность вести обстрелы с трёх направлений. Особо сложная ситуация – к северу от Горловки, где ВСУ закрепились после так называемых "жабьих прыжков".
В регионе ВСУ доставили очередную партию миномётов «Молот», которые на самой Украине получили печальную известность вследствие своей крайней ненадёжности. Напомним, что ранее несколько 120-мм миномётов «Молот» взорвались при использовании (в том числе во время учений) украинскими военнослужащими. Выяснилось, что производитель при создании «Молотов» применил не соответствующий стандарту такого типа оружия металл. При выстреле может происходить деформация, что и приводит к взрыву миномёта.
Обращает на себя внимание тот факт, что официально на Украине расследование по поводу разрывов миномётов «Молот» до сих пор продолжается, и их использование на данный момент запрещено.
На этом фоне приходят сообщения о том, что военнослужащие ВСУ несколько раз нарушили режим перемирия, осуществив обстрелы территории в направлении Горловки. В этом районе сложность ситуации состоит в том, что ВСУ вследствие своих продвижений получили возможность вести обстрелы с трёх направлений. Особо сложная ситуация – к северу от Горловки, где ВСУ закрепились после так называемых "жабьих прыжков".
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ВСУ
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