Глава мусульман Украины: Страну превращают в плацдарм для экстремистов

С начала 1990-х я часто выступал и предупреждал об опасности развития экстремистских течений в Украине. Мы уже 26 лет следим за движением экстремистских течений и тем, как они используют Украину в качестве транзитного коридора.

Являющийся главой украинского духовного управления мусульман Ахмед Тамим в интервью украинскому СМИ рассказал о сложной ситуации в стране в плане её использования как своеобразной базы для различного рода экстремистов. По словам Тамима, Украина превратилась в транзитный коридор для экстремистских группировок, в том числе исламистского толка.В интервью изданию «Гордон» Тамим заявил, что представители этих группировок въезжают на Украину как для участия в боевых действиях, так и для того, чтобы перебраться в другие страны. По его словам, на Украине действуют исламистские вербовщики в террористические группировки.Напомним, что между Украиной и странами ЕС действует безвизовый режим, позволяющий гражданам Украины пользоваться возможностями по осуществлению поездок в Европу в качестве туристов на определённый срок (без получения визы).Тамим:Отмечено, что в последнее время Украина стала настоящим плацдармом для экстремистов всех мастей.Наряду с бандеровскими группировками в этой стране действуют представители террористических формирований, которые зачастую даже не пытаются скрывать, что ранее воевали на Ближнем Востоке в составе отрядов ИГИЛ (*запрещено в России). Один из недавних примеров – бывший игиловец в составе экстремистского нацбата Украины, сформированного из выходцев с Северного Кавказа, многие из которых ранее воевали в Чечне против федеральных войск.Ахмед Тамим отмечает, что некоторые украинские СМИ обращались к нему с просьбой не говорить об экстремистском факторе на Украине. Это к вопросу о свободе слова в этой стране.