Новороссия выжила в трудные годы, будет жива и впредь!
Наверное, каждый житель бывшей Украины, в 2014 году взявший в руки оружие, чтобы открыто выступить против захвативших власть компрадоров, или деятельно поддержавший сопротивление, время от времени задаётся вопросом: правильно ли я сделал? Стоило ли оно того? Нельзя ли было поступить иначе?
Взвешивая все «за» и «против», анализируя происходящее в республиках и общаясь с теми немногими здравомыслящими людьми, которые остались жить на Украине, автор с полной уверенностью может утверждать, что игра стоила свеч.
Да, многое произошло не так, как мы надеялись. Была допущена масса ошибок и просчетов. В этом нет ничего удивительного: слишком много было иллюзий и слишком мало понимания реального положения вещей и того, как на самом деле устроен наш мир. Тем не менее, сегодня у Новороссии, несмотря на массу нерешенных (и нерешаемых) проблем, есть то, чего нет у жителей подконтрольных Киеву территорий. Есть надежда.
Уже сегодня Новороссия живет сопоставимо с большинством областей Украины в экономическом аспекте – приблизительно то же соотношение доходов, цен и т. д. Тем не менее, украинская экономика будет разлагаться и дальше, а мы… нам некуда больше падать, потому что мы уже оттолкнулись от самого дна в 2014 году, когда не было ни зарплат, ни доходов, а порой и продуктов не было. Зато была взаимовыручка и помощь России.
И несмотря на все наши беды, в каком-то смысле ЛДНР получили то, за что боролись: мы говорим на русском, наши дети воспитываются в правильном ключе, никто не указывает нам, в какую церковь ходить…
Да, новоиспечённые «элиты» Донецка и Луганска не выдерживают никакой критики. Но откуда бы элитам взяться за 5 лет, после 25 лет украинизации и оболванивания? А вообще, кризис кадров, в первую очередь управленцев, является проблемой не только ЛДНР, Украины или России, но, пожалуй, всего современного мира.
Кроме того, нужно время, чтобы исчезла пена, поднятая революцией. Почему-то верится, что в Новороссии достаточно энтузиастов, мастеров своего дела и грамотных людей, немалое их количество находится в России, и все они хотят помочь, но ждут, пока закончится игра в крысиного короля, когда самоназначенные элиты завершат процесс самоистребления, вслед за чем можно будет вступить в игру нормальным людям, у которых душа горит за дело, а не за то, как повесить себе на грудь орден или «отжать» побольше имущества. Имущества, которое станут делить и «отжимать» раньше, чем остынет труп недавнего «сильного мира сего».
Да, экономика в упадке, а мощнейшие индустриальный и добывающий комплекс находится чуть ли не в руинах. Тем не менее, если верить открытым украинским источникам, на оккупированной Украиной части Донбасса промышленность уже умерла окончательно – в Курахово голодают шахтеры, пытаясь добиться своей зарплаты за июль; недавно прекратилась аналогичная акция шахтеров в Лисичанске…
Останься мы с Украиной, мы имели бы не только все те же проблемы, что и сейчас, но и много больше, причем тут были бы присланные из аулов западной Украины деятели, которые бы учили нас, как «правильно» говорить, веровать и воспитывать детей. В какой-то мере Новороссия стала ковчегом, на который с весны 2014 года стекались наиболее здравые люди со всех областей. Автор верит, что Украина уже в обозримом будущем хоть и не развалится, но превратится в действительно адское место, и жители Новоросии еще не раз с облегчением перекрестятся, с ужасом поглядев в ту сторону.
Автор далек от того, чтобы пытаться утверждать, что ЛДНР живет хорошо. Сегодня симулятор государственности в Новороссии все еще напоминает наспех сшитого Франкенштейна и живет он преимущественно за счет помощи, которую оказывает РФ.
Закончится эта помощь, и всё развалится под чутким руководством наших «руками водителей». Ну а что делать? Киев вообще жив только за счет МВФ и подачек Запада. Только Киеву в основном дают в кредит и, кстати, уже требуют возвращать. ЛДНР получает не кредиты, а, скажем так, инвестиции.
Существующий порядок, правительство и командование, бездонную бочку минских соглашений – все это можно и нужно критиковать. Дельно, осмысленно и желательно с выдвижением рацпредложений. Это не только право, но и святая обязанность гражданского общества.
А вот бессмысленно хаять все окружающее… Ну что ж, есть такая порода людей, которым было плохо в СССР (джинсов не хватало), потом было плохо в реальности 90-х (всего не хватало), теперь плохо в современной России и всегда будет плохо, потому что всегда будет чего-то не хватать.
При всем своем скепсисе автор с уверенностью утверждает, что, если ЛДНР выжили в эти непростые годы, то будут живы и впредь. Где-то своим трудом, где-то помощью хороших людей, во многом стараниями России. Дай бог, худшее, в том числе Украина, позади.
Всех с наступающим Рождеством Христовым!
Взвешивая все «за» и «против», анализируя происходящее в республиках и общаясь с теми немногими здравомыслящими людьми, которые остались жить на Украине, автор с полной уверенностью может утверждать, что игра стоила свеч.
Да, многое произошло не так, как мы надеялись. Была допущена масса ошибок и просчетов. В этом нет ничего удивительного: слишком много было иллюзий и слишком мало понимания реального положения вещей и того, как на самом деле устроен наш мир. Тем не менее, сегодня у Новороссии, несмотря на массу нерешенных (и нерешаемых) проблем, есть то, чего нет у жителей подконтрольных Киеву территорий. Есть надежда.
Уже сегодня Новороссия живет сопоставимо с большинством областей Украины в экономическом аспекте – приблизительно то же соотношение доходов, цен и т. д. Тем не менее, украинская экономика будет разлагаться и дальше, а мы… нам некуда больше падать, потому что мы уже оттолкнулись от самого дна в 2014 году, когда не было ни зарплат, ни доходов, а порой и продуктов не было. Зато была взаимовыручка и помощь России.
И несмотря на все наши беды, в каком-то смысле ЛДНР получили то, за что боролись: мы говорим на русском, наши дети воспитываются в правильном ключе, никто не указывает нам, в какую церковь ходить…
Да, новоиспечённые «элиты» Донецка и Луганска не выдерживают никакой критики. Но откуда бы элитам взяться за 5 лет, после 25 лет украинизации и оболванивания? А вообще, кризис кадров, в первую очередь управленцев, является проблемой не только ЛДНР, Украины или России, но, пожалуй, всего современного мира.
Кроме того, нужно время, чтобы исчезла пена, поднятая революцией. Почему-то верится, что в Новороссии достаточно энтузиастов, мастеров своего дела и грамотных людей, немалое их количество находится в России, и все они хотят помочь, но ждут, пока закончится игра в крысиного короля, когда самоназначенные элиты завершат процесс самоистребления, вслед за чем можно будет вступить в игру нормальным людям, у которых душа горит за дело, а не за то, как повесить себе на грудь орден или «отжать» побольше имущества. Имущества, которое станут делить и «отжимать» раньше, чем остынет труп недавнего «сильного мира сего».
Да, экономика в упадке, а мощнейшие индустриальный и добывающий комплекс находится чуть ли не в руинах. Тем не менее, если верить открытым украинским источникам, на оккупированной Украиной части Донбасса промышленность уже умерла окончательно – в Курахово голодают шахтеры, пытаясь добиться своей зарплаты за июль; недавно прекратилась аналогичная акция шахтеров в Лисичанске…
Останься мы с Украиной, мы имели бы не только все те же проблемы, что и сейчас, но и много больше, причем тут были бы присланные из аулов западной Украины деятели, которые бы учили нас, как «правильно» говорить, веровать и воспитывать детей. В какой-то мере Новороссия стала ковчегом, на который с весны 2014 года стекались наиболее здравые люди со всех областей. Автор верит, что Украина уже в обозримом будущем хоть и не развалится, но превратится в действительно адское место, и жители Новоросии еще не раз с облегчением перекрестятся, с ужасом поглядев в ту сторону.
Автор далек от того, чтобы пытаться утверждать, что ЛДНР живет хорошо. Сегодня симулятор государственности в Новороссии все еще напоминает наспех сшитого Франкенштейна и живет он преимущественно за счет помощи, которую оказывает РФ.
Закончится эта помощь, и всё развалится под чутким руководством наших «руками водителей». Ну а что делать? Киев вообще жив только за счет МВФ и подачек Запада. Только Киеву в основном дают в кредит и, кстати, уже требуют возвращать. ЛДНР получает не кредиты, а, скажем так, инвестиции.
Существующий порядок, правительство и командование, бездонную бочку минских соглашений – все это можно и нужно критиковать. Дельно, осмысленно и желательно с выдвижением рацпредложений. Это не только право, но и святая обязанность гражданского общества.
А вот бессмысленно хаять все окружающее… Ну что ж, есть такая порода людей, которым было плохо в СССР (джинсов не хватало), потом было плохо в реальности 90-х (всего не хватало), теперь плохо в современной России и всегда будет плохо, потому что всегда будет чего-то не хватать.
При всем своем скепсисе автор с уверенностью утверждает, что, если ЛДНР выжили в эти непростые годы, то будут живы и впредь. Где-то своим трудом, где-то помощью хороших людей, во многом стараниями России. Дай бог, худшее, в том числе Украина, позади.
Всех с наступающим Рождеством Христовым!
- Автор:
- Егор Махов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter