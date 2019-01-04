Новогодний «подарок» от Украины - что Ил-76 доставил в США

Украина, дружественная США бывшая советская республика становится все более ценным источником оборудования этого типа.

РЛС 36Д6М1-1

Вполне возможно, что мы увидим аналогичные «подарки» с Украины в ближайшем будущем, особенно с учётом особенно холодных отношений Киева с Кремлем.

Транспортный самолет Ил-76 «Кандид» [обозначение машины в классификации НАТО] ВВС Украины появился на объекте, который принадлежит ВВС Национальной гвардии и располагается в Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Американское изданиепопыталось выяснить цель данного визита - то, что самолёт доставил в США. Приводимые ниже соответствующие размышления принадлежат перу Джозефа Тревитчика.«Охотники» за самолетами [споттеры] утром 3 января впервые в США заметили один из пяти состоящих на службе ВВС Украины Ил-76. Он направлялся от Международного аэропорта Ottawa/Macdonald–Cartier (Восточная Канада) на запад. Затем машина приземлилась в Солт-Лейк-Сити. При этом самолет был обозначен как лайнер 737 с регистрацией UR-IVK, который формально принадлежал украинской авиакомпании «ДнепрАвиа». Но дело в том, что она не выполняет никаких рейсов в Соединенные Штаты.После этого споттер Энтони Карпенети разместил в Сети фотографию, подтверждающую, что рассматриваемый самолёт действительно являлся Ил-76 и находился он на базе ВВС Национальной гвардии, расположенной к востоку от Солт-Лейк-Сити. На этом объекте размещена 151-я эскадрилья танкеров KC-135R. Как пояснил представитель Нацгвардии Кевин Ларсен, осуществлялась «загрузка мобильного актива радиолокационного назначения» в интересах авиабазыОднако неясно, почему Ил-76 доставлял РЛС в Солт-Лейк-Сити, а не прямо в Хилл, который расположен в нескольких десятках км к северу. При этом известно, что Хилл пользуется двумя учебно-тренировочными полигонами, расположенными на территории США (NTTR и TTR). Как можно предположить, Украина передала США РЛС, которая будет служить в качестве имитации вражеской ПВО.Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года США получили украинскую РЛС 36Д6М1-1, связанную с ракетной системой класса С-300. Модификации С-300 остаются на вооружении России, а также многих других стран мира, включая прочих потенциальных противников США, таких как Иран. Новая поставка с Украины может оказаться идентичной или схожей системой, которая даст практическую возможность побороться со средствами РЭБ или РЛС. Кроме того, иностранные боевые системы могут быть обширным источником разведывательной информации.