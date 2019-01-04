Новогодний «подарок» от Украины - что Ил-76 доставил в США
Транспортный самолет Ил-76 «Кандид» [обозначение машины в классификации НАТО] ВВС Украины появился на объекте, который принадлежит ВВС Национальной гвардии и располагается в Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Американское издание The Drive попыталось выяснить цель данного визита - то, что самолёт доставил в США. Приводимые ниже соответствующие размышления принадлежат перу Джозефа Тревитчика.
«Охотники» за самолетами [споттеры] утром 3 января впервые в США заметили один из пяти состоящих на службе ВВС Украины Ил-76. Он направлялся от Международного аэропорта Ottawa/Macdonald–Cartier (Восточная Канада) на запад. Затем машина приземлилась в Солт-Лейк-Сити. При этом самолет был обозначен как лайнер 737 с регистрацией UR-IVK, который формально принадлежал украинской авиакомпании «ДнепрАвиа». Но дело в том, что она не выполняет никаких рейсов в Соединенные Штаты.
После этого споттер Энтони Карпенети разместил в Сети фотографию, подтверждающую, что рассматриваемый самолёт действительно являлся Ил-76 и находился он на базе ВВС Национальной гвардии Roland R. Wright, расположенной к востоку от Солт-Лейк-Сити. На этом объекте размещена 151-я эскадрилья танкеров KC-135R. Как пояснил представитель Нацгвардии Кевин Ларсен, осуществлялась «загрузка мобильного актива радиолокационного назначения» в интересах авиабазы Hill.
Однако неясно, почему Ил-76 доставлял РЛС в Солт-Лейк-Сити, а не прямо в Хилл, который расположен в нескольких десятках км к северу. При этом известно, что Хилл пользуется двумя учебно-тренировочными полигонами, расположенными на территории США (NTTR и TTR). Как можно предположить, Украина передала США РЛС, которая будет служить в качестве имитации вражеской ПВО.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года США получили украинскую РЛС 36Д6М1-1, связанную с ракетной системой класса С-300. Модификации С-300 остаются на вооружении России, а также многих других стран мира, включая прочих потенциальных противников США, таких как Иран. Новая поставка с Украины может оказаться идентичной или схожей системой, которая даст практическую возможность побороться со средствами РЭБ или РЛС. Кроме того, иностранные боевые системы могут быть обширным источником разведывательной информации.
«Охотники» за самолетами [споттеры] утром 3 января впервые в США заметили один из пяти состоящих на службе ВВС Украины Ил-76. Он направлялся от Международного аэропорта Ottawa/Macdonald–Cartier (Восточная Канада) на запад. Затем машина приземлилась в Солт-Лейк-Сити. При этом самолет был обозначен как лайнер 737 с регистрацией UR-IVK, который формально принадлежал украинской авиакомпании «ДнепрАвиа». Но дело в том, что она не выполняет никаких рейсов в Соединенные Штаты.
После этого споттер Энтони Карпенети разместил в Сети фотографию, подтверждающую, что рассматриваемый самолёт действительно являлся Ил-76 и находился он на базе ВВС Национальной гвардии Roland R. Wright, расположенной к востоку от Солт-Лейк-Сити. На этом объекте размещена 151-я эскадрилья танкеров KC-135R. Как пояснил представитель Нацгвардии Кевин Ларсен, осуществлялась «загрузка мобильного актива радиолокационного назначения» в интересах авиабазы Hill.
Однако неясно, почему Ил-76 доставлял РЛС в Солт-Лейк-Сити, а не прямо в Хилл, который расположен в нескольких десятках км к северу. При этом известно, что Хилл пользуется двумя учебно-тренировочными полигонами, расположенными на территории США (NTTR и TTR). Как можно предположить, Украина передала США РЛС, которая будет служить в качестве имитации вражеской ПВО.
Украина, дружественная США бывшая советская республика становится все более ценным источником оборудования этого типа.
РЛС 36Д6М1-1
Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года США получили украинскую РЛС 36Д6М1-1, связанную с ракетной системой класса С-300. Модификации С-300 остаются на вооружении России, а также многих других стран мира, включая прочих потенциальных противников США, таких как Иран. Новая поставка с Украины может оказаться идентичной или схожей системой, которая даст практическую возможность побороться со средствами РЭБ или РЛС. Кроме того, иностранные боевые системы могут быть обширным источником разведывательной информации.
Вполне возможно, что мы увидим аналогичные «подарки» с Украины в ближайшем будущем, особенно с учётом особенно холодных отношений Киева с Кремлем.
- Использованы фотографии:
- https://ukroboronprom.com.ua ; https://twitter.com/CivMilAir ; https://twitter.com/AviationPhotoAC
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