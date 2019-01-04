В Вашингтоне заявили, что враги США не должны знать дату вывода войск из Сирии

В этой стране должны воевать страны, расположенные по соседству: Россия (не имеет границы с Афганистаном, но в Таджикистане есть российская военная база, - прим. «ВО»), Индия, Пакистан.

Я не могу назвать точную дату, так как враги США не должны её знать.

Афганские власти отреагировали на заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом. Напомним, что Трамп заявил о «правильности ввода советских войск в Афганистан». По словам американского президента, советские войска вынужденно вошли в эту страну, иначе бы проявило себя распространение терроризма на территорию самого СССР. При этом Трамп добавил, что в конечном итоге война в Афганистане привела к банкротству и развалу Советского Союза.Трамп, комментируя вывод 50% контингента США из Афганистана, отметил буквально следующее:Заявление вызвало определённого рода раздражение у Кабула. Власти Афганистана заявили, что полномасштабное международное военное присутствие важно для афганской безопасности. В Кабуле оскорбились тем, что Трамп собирается выводить около 7 тысяч американских военных из этой страны. Отмечается, что присутствие американского контингента важно «не только для мира, но и для партнёрства между странами».Напомним, что Трамп отдал приказ и о выводе войск из Сирии. Госсекретарь США Помпео подтвердил намерения Вашингтона полностью вывести американские войска из САР, но тут же добавил, что США «всё равно продолжат борьбу с ИГИЛ (*запрещено в РФ). Когда у Помпео поинтересовались, когда вывод войск США из Сирии будет осуществлён, он заявил:Помпео добавил, что США «будут бороться и против турецких убийств представителей курдского национального меньшинства». Это заявление вызвало негодование в Анкаре.