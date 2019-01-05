Экономические потрясения 2018 года

В 2018 году стало понятно, что мировую экономику лихорадит от совершенно новых вызовов. Инвесторы, пришедшие в экономику в начале прошлого года, в итоге поспешили вывести свои средства, столкнувшись с проявлениями невероятных (по меркам даже Всемирной торговой организации) по своим масштабам торговых войн: заградительные пошлины, жёсткое устранение конкуренции с применением санкционных инструментов.Одна из крупнейших торговых войн 2018 года – противостояние США и Китая, когда взаимные претензии по заградительным пошлинам оценивались сотнями миллиардов долларов, что в итоге разоряло многие компании как в Штатах, так и в КНР.Ещё одно экономическое потрясение 2018 года – декабрьский обвал на фондовых биржах. Это был такой обвал, которого Штаты не видели со времён «Великой депрессии». Котировки устремлялись вниз с невероятным ускорением. Одни лишь торговые площадки Азии потеряли около 5 трлн долларов. Это почти четверть американского долга. Гигантская сумма. Падение и обратный рост цен на нефть исчислялся двузначными процентными числами.В программе Константина Сёмина «Агитпроп» говорится о том, что кризис 2008 года на самом деле не оказался побеждённым. Он возвращается в мировую экономику снова и снова – эффектом бумеранга.