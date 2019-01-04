Белорусский оппозиционер: Лукашенко могут уничтожить в большом государстве

В Беларуси идеологи есть на каждом госпредприятии, в университете и армии в качестве политруков. Через них проводилась идеи союза с Россией и единого народа. Подрыв экономической независимости связан с фатальными ошибками.

Сопредседатель белорусского политического движения БХД (Белорусская христианская демократия) Виталий Рымашевский в интервью украинскому «Апострофу» рассказал о своих соображениях по поводу отношений между Москвой и Минском. БХД – не имеющая официальной регистрации партия правоцентристского толка. Партия в частности выступает за лишение статуса официального (второго государственного) русского языка и за отказ от нынешнего флага РБ в пользу бело-красно-белого полотнища. Движение основано в первой половине прошлого века в Западной Белоруссии католическими священниками.По словам Рымашевского, «Россия требует от Беларуси сдачи независимости». Именно так представитель оппозиционной белорусской партийной структуры понимает смысл заявления российских властей о более тесной интеграции.Соглашения с Россией о Союзном государстве Рымашевский называет «предательскими», а нежелание России активно субсидировать экономику РБ без интеграции в формате Союзного государства называет «вызовом для Минска».Рымашевский, отвечая на вопрос украинских журналистов о «главной ошибке Лукашенко», заявил, что такой ошибкой является изначальная идея президента Белоруссии «о реанимации СССР» и «подача Запада как угрозы».Рымашевский:По словам главы БХД, «Лукашенко понимает, что его либо уничтожат в рамках большого государства, либо сделают маленьким вассалом».При этом Рымашевский утверждает, что в Белоруссии за объединение с Россией выступают якобы лишь 15% граждан.Напомним, что ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы более тесных экономических контактов между странами в формате единого Союзного государства. Одной из претензий со стороны России к Минску является работа белорусских таможенников, которые через РБ пропускают в Россию европейские и украинские санкционные товары.