Названы сроки создания сверхтяжёлой ракеты "Енисей"

Разработчики - РКК "Энергия" им. С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр им. М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени.

Глава Роскосмоса, который, как ранее было заявлено, продолжает готовиться к визиту в США для встречи с представителями NASA, сегодня прокомментировал сроки создания перспективной ракеты сверхтяжёлого класса. Речь идёт о ракете «Енисей».В Твиттер-аккаунте Дмитрий Рогозин написал, что российская ракетно-космическая отрасль приступила к созданию РСК «Енисей», и уже подписан подробный график работ.По словам Дмитрия Рогозина, создание ракеты запланировано к 2028 году.Из твита главы Роскосмоса стало известно, кто будет создать ракету:Характеристики перспективной ракеты (в планах) таковы, что она должна быть способна выводить на орбиту не менее 70 т груза. Под этот проект на космодроме Восточный планируется создать специальную инфраструктуру. В общей сложности реализация проекта оценивается в 1,5 трлн рублей.Стоит отметить, что конфигурация ракеты будет представлена блоками ракеты «Союз-5» (1-я ступень), и «Ангара-5В» (3-я ступень).Концепция создания ракеты класса «Енисей» была рассмотрена несколько дней назад – в конце прошлого года. Отмечено, что одна из главных задач ракеты - обслуживание полётов к Луне и Марсу.